926 тернополян просять Сергія Надала не забудовувати сквер

25 листопада ініціативна група подала до Тернопільської міської ради колективне звернення щодо збереження зеленої зони на перехресті вулиці 15 квітня та проспекту Злуки.

– Звертаємося до міського голови Сергія Надала, до депутатів Тернопільської міської ради, до керівників політичних партій, чиї представники є депутатами міської ради, – проявіть політичну волю та зробіть всі необхідні дії, щоб захистити від забудови сквер поблизу перехрестя вулиці 15 квітня та проспекту Злуки, – йдеться в зверненні тернополян.

​З часів забудови мікрорайону «Сонячний» в 1970-х роках минулого століття існував сквер поблизу перехрестя вулиці 15 квітня та проспекту Злуки. Ніхто і ніколи не зазіхав на його забудову. Дане перехрестя – одна з найбільш екологічно забруднених ділянок міста, оскільки по вулиці 15 квітня проходить об’їзна дорога (М-19). Сквер слугує захисним бар’єром від шуму, пилу та відпрацьованих газів тисяч автомобілів, які тут щоденно проїжджають. Мова йде не про центр міста, а про спальний район, де мешкають десятки тисяч містян.

– Ми всі живемо в Файному місті, працюємо тут, наповнюємо нашими податками бюджет Тернополя. Невже будь-який «інвестор» (зі слів міського голови Сергія Надала) більш цінний для міста, ніж ми – тернополяни?, – підсумувала співголова ініціативної групи з збереження сквера Наталія Дідич.

Тижневик “Номер один”