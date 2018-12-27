Адвокат з Тернополя довів невинуватість людини

Завдяки професійним діям адвоката системи безоплатної правової допомоги людину, що обвинувачували у вчинені злочину, виправдали! Адвокат Юрій Колцуняк забезпечив належний захист особи, що обвинувачувалась і тим самим не допустив незаконного кримінального переслідування громадянина нашої держави. Дана життєва історія вчергове підтверджує – користуйтесь правом на захист та правову допомогу!

Громадянина Б. звинувачували у вчиненні незаконного придбання («знайшов у лісосмузі») патронів, які в подальшому він нібито переніс до свого помешкання та зберігав без передбаченого законом дозволу. Надалі, як зазначається у вироку суду, дізнавшись про те, що за добровільну видачу боєприпасів особа звільняється від кримінальної відповідальності, вирішив добровільно видати їх правоохоронним органам. В іншому випадку за вказане правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Проте громадянин Б. в судовому засіданні вину не визнав. Адвокат заперечив проти доказів сторони обвинувачення, пославшись на те, що вони не відповідають вимогам належності та допустимості доказів, отриманий з порушенням ст.ст. 104, 107 КПК України. Послався на практику Європейського суду з прав людини «щодо доктрини «плодів отруйного дерева» та просив визнати недопустимими висновки експертів. Крім того, вказав на порушення права на захист, оскільки сторона обвинувачення не забезпечила громадянину Б. захисника на початковому етапі кримінального провадження. Адвокат також зауважив, що покази свідків сторони обвинувачення суперечать іншим письмовим доказам.

Суд погодився з доводами захисника, визнав недопустимими письмові докази на яких ґрунтувалося обвинувачення, критично оцінив покази свідків та прийшов до переконання про недоведеність вини громадянина Б.

Суд виправдав громадянина Б. за обвинуваченням вчинені злочину передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України у зв’язку із недоведеністю вчинення ним даного кримінального правопорушення і тим самим підтвердив те, що дана особа не вчиняла злочину.

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