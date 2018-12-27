Що будуватиме у Тернополі  Креатор-Буд в 2019-му році (відео)



У 2019-му році будівельна компанія Креатор-Буд стартує з новим проектом у центрі Тернополя – Житловий комплекс та торгово-розважальний центр «МЕТРОПОЛЬ», на вулиці Шептицького –Доли. І продовжує будівництво другої черги житлового мікрорайону «Беверлі Хіллз» , на вулиці Микулинецькій, «Варшавського мікрорайону» – 5- черга , Підволочиське шосе. Продовжується зведення будинків на вулиці Чумацькій – ЖК «Панорама», Новий світ – ЖК «Green Line», провулку Галицькому, вулиці Лепкого – «Говард- 2» та проспекті Бандери – «Парковий комплекс» 4-та черга.

Деталі на сайті www.kreator-bud.com