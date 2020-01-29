У Тернополі кондукторки, щоб перекусити, змушені лізти під сидіння

Здавалося б, жителів Тернополя вже важко чимось здивувати в громадському транспорті.

У місті, на жаль, стали нормою паршивенькі маршрутки, які в своїй більшості давно перетворилися на корита з гайками, вікна, заліплені в громадському транспорті рекламою або замінені фанерними вставками, систематичне хамство водіїв, що обходиться без адекватного покарання, завищені тарифи, які мерія відмовляється довести до економічно обґрунтованого рівня навіть після рішення суду, засмальцьовані крісла, що викликають огиду.

Останні, до речі, недавно нарешті почали оновлювати після численних обурень людей у Фейсбуці. Але виник черговий «зашквар». Пасажири побачили, як в одному з тролейбусів розігріває собі їсти жінка-кондуктор. Робила вона це під сидінням тролейбуса. На запиленому електрообігрівачі. Ледь не рачки.

Побачене описала в Фейсбуці Софія Гусак.

«Мала нагоду сьогодні проїхатись тролейбусом в Тернополі. Не те, щоб мене шокувало побачене, але обурило це точно. На дворі 2020 рік, Ілон Маск обіцяцяє побудувати місто на Марсі, дронами саджають дерева і…

І жінка кондуктор розігріває ось таким чином собі обід у тролейбусі під час руху тролейбуса.

Про які умови праці можна говорити?», – написала жінка.

Вона сподівається, що її пост заставить керівників зробити належні висновки і створити комфортні умови для працівників громадського транспорту.

«Я, власне, не їх осуджую а керівництво… ну…те що їм особисто буде встидно, в це я мало вірю. а от коли набере розголосу тоді може і порухаються…», – написала пізніше в коментарях Софія Гусак.

З соромом у керівництва КП «Тернопільелектротранс» і справді не густо. Чого варте лише купівля деталей у фірмі, оформленій на дружину. Зовсім не схоже на фірму-прокладку, еге ж!

Дописувачі в коментарях зауважують, що нерідко бачать в кущах працівників громадського транспорту, оскільки їм не створено оптимальних умов, щоб справити свої потреби. При цьому жінкам це зробити значно складніше, ніж чоловікам.

Авторка посту так описала свої спостереження: «На бамі , в березовиці і тд, водії зупиняються і біжать в кущі, всі пасажири дивляться на це….А кондуктори переважно жінки, як і водії тролейбусів».

Михайло Гурик поясненням ситуації вважає те, що «свободівці в тролейбусах певне не їздять? Яке їм діло хто і де обіди гріє».

Цікаво, що сьогодні на засіданні виконавчого комітету доповідатиме Олег Вітрук – керівник нового управління транспортних систем, реорганізованого, вочевидь, щоб збутися з посади одіозного Ігоря Мединського, з яким міський голова перестав знаходити спільну мову. Зрозуміло, що за короткий час Олег Вітрук не залатає усі недопрацювання попереднього транспортного очільника. Але під час засідання членам виконкому в рамках питань «Про забезпечення роботи міського електричного транспорту» та «Про забезпечення роботи міського автомобільного транспорту» варто було б підняти і питання належних умов для роботи працівників громадського транспорту.