“Акція” у Тернопільській райлікарні: для меценатів — окрема палата з видом на парк та індивідуальний кисневий концентратор

Для тих, хто підтримає Тернопільську районну лікарню (ТРТМО) на суму більше 10 000 грн, за потреби обіцяють окрему палату з видом на парк та індивідуальний кисневий концентратор.

Про це у Фейсбуці пише головний хірург лікарні Володимир Лісовський.

Для COVID-19-скептиків: вже майже 10 днів, як мій хірургічний відділ став базою для надання допомоги хворим на COVID-19. Я всіх вітаю! У нас аншлаг, — пише Володимир Лісовський. — 30 років своєї трудової діяльності пріоритетом для мене був завжди пацієнт, але в умовах роботи в “інфекційному” відділенні пріоритетом є безпека кожного працівника та їхніх родин. Я вважав, що основне навантаження в лікуванні хворих на COVID-19 несе лікар. Як же я помилявся. Я схиляю голову перед тобою, МЕДИЧНА СЕСТРА, на тендітні плечі якої звалився весь тягар боротьби за здоров’я та життя наших пацієнтів. Сьогодні медична сестра і психолог, і лікар, і мати, і просто жінка-воїн.

У світі є лише два методи подолання епідемії, тим паче пандемії – ізоляція та іммунізація. Та два шляхи реалізації – свідомий та силовий. До слова, епідемія натуральної віспи в 1959 році в м. Москва чи епідемія холери 1970р. в м. Одеса були подолані таким шляхом. Я ще раз хочу подякувати всім доброчинцям, які підтримали нас весною. А сьогодні я хочу подякувати п. Оресту Самотязі з Тернополя, який закупив захисні комбенізони на суму 11500гр., Антоніні та Василю Логінським з Великих Бірок, які також придбали захисні костюми на суму 11500 гр., Оксані Малик з с.Біла, яка профінансувала захисні щитки на суму 6250 гр. Сьогодні безпека медичного працівника ключ до ВАШОГО швидшого одужання. P.S. Якщо не хочете, щоб Святий Миколай прийшов до Вас в захисному комбінезоні та рожевих окулярах, дотримуйтесь елементарних правил гігієни. А для тих, хто нас підтримає на суму більше 10 000 грн, звичайно, не дай Бог, окрема палата з видом на парк та індивідуальний кисневий концентратор. І головне, будьте здорові!