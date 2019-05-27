Тернопіль взяв під опіку ще 36 одиноких непрацездатних громадян із новоствореної міської громади

Віднедавна на постійне обслуговування у відділення соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) було взято 36 одиноких непрацездатних громадян із новоствореної Тернопільської міської територіальної громади. До них продовжують звертатись з проханням надання соціальних послуг одинокі мешканці сіл – Курівці, Малашівці, Чернихів, Кобзарівка та Городищенці.

Для інформації:

Перелік послуг, які надаються нашими соціальними робітниками для одиноких громадян сільської місцевості:

1. придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів;

2. допомога в прибиранні житла та прибудинкової території;

3. допомога в приготуванні їжі;

4. розпалювання печей, піднесення дров, вугілля;

5. розчистка снігу, доставка води з колонки;

6. прання білизни та одягу, прасування;

7. надання допомоги з проведення сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки);

8. надання допомоги з виконання ремонтних робіт (побілка житла, ремонт житлових приміщень);

9. оформлення документів та представлення інтересів в органах державної влади, установах, організаціях та ін..

Адреса: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8, каб. № 9

Телефон: 23-56-68

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