Тернопіль взяв під опіку ще 36 одиноких непрацездатних громадян із новоствореної міської громади
Віднедавна на постійне обслуговування у відділення соціальної допомоги вдома Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) було взято 36 одиноких непрацездатних громадян із новоствореної Тернопільської міської територіальної громади. До них продовжують звертатись з проханням надання соціальних послуг одинокі мешканці сіл – Курівці, Малашівці, Чернихів, Кобзарівка та Городищенці.
Для інформації:
Перелік послуг, які надаються нашими соціальними робітниками для одиноких громадян сільської місцевості:
1. придбання та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів;
2. допомога в прибиранні житла та прибудинкової території;
3. допомога в приготуванні їжі;
4. розпалювання печей, піднесення дров, вугілля;
5. розчистка снігу, доставка води з колонки;
6. прання білизни та одягу, прасування;
7. надання допомоги з проведення сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки);
8. надання допомоги з виконання ремонтних робіт (побілка житла, ремонт житлових приміщень);
9. оформлення документів та представлення інтересів в органах державної влади, установах, організаціях та ін..
Адреса: м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8, каб. № 9
Телефон: 23-56-68