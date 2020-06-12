Байковецька громада отримала «Скриньку здоров’я»

Програма «U-LEAD з Європою» у співробітництві з Міжнародним Благодійним Фондом «Карітас України» реалізує проєкт «Підтримка об’єднаних територіальних громад у боротьбі з пандемією COVID-19». Днями Байковецька сільська рада отримала «Скриньки здоров’я громади». У наборі – найнеобхідніше: маски – 440 шт., халати – 30 шт., рукавиці – 800 пар, дезінфектор для рук – 3 пляшки (ємність – 1 л), дезінфектор для поверхонь – 1 пляшка (ємність – 5 л), термометр – 1 шт., респіратори – 16 шт., захисні окуляри – 8 шт. Усі товари сертифіковані відповідно до українських та міжнародних стандартів.

Такий комплект захисних засобів допоможе медичним працівникам громади залишатися в безпеці та підтримувати здоров’я наших мешканців.

Заступник сільського голови Віктор Пулька передав подаровані набори керівнику «Амбулаторії загальної практики – сімейної медицини» Володимиру Мащаку.

Ми щиро вдячні за допомогу. Адже «Скринька здоров’я» – це та підтримка, яка є дуже важливою у цей непростий час. Сподіваємося, що спільними зусиллями ми подолаємо усі труднощі.