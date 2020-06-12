Що буде у Чорткові замість кінотеатру «Мир»?

Кінотеатр «Мир», колись культове місце у центрі Чорткова, останніми роками стояло пусткою та лякало аварійністю.

І лиш тепер, після 20 років простою, колишній «Мир» отримав новий шанс на нове життя. Два роки тому на цій території з’явився інвестор, а цьогоріч чортків’янам представили генплан об’єкту, що буде зведений на центральній площі.

На засіданні архітектурно – містобудівної ради, представник замовника та головний архітектор об’єкту розповіли, якою бачать оновлену територію поблизу міської ратуші.

«Це буде триповерховий торгово-розважальний центр зі скляними вітринами та терасою нагорі. Плануємо облаштувати там торгові приміщення, невеликий кінотеатр, танцювальний майданчик та ресторан із виглядом на центральну площу міста», – каже керівник проєкту Михайло Гонський.

Розробником проєкту стала відома львівська архітектурна фірма «Майстерня комфорту». Головний архітектор «Майстерні» Олександр Савельєв розповів про концептуальне бачення будівлі, яку зведуть на місці «Миру».

«Дозвіл на реконструкцію цього об’єкта ми отримали 12 травня цього року, тож готові розпочинати роботи у Чорткові. Незважаючи на його історично складне середовище, із акцентами на кожному із багатогранних стилів, мені дуже цікаво тут працювати. Враховуючи те, що вигляд центральної площі формується саме під впливом ратуші (будівля міської ради). Тому в своєму проєкті, ми вирішили зробити візуальне продовження цієї будівлі. Додам, що такого стилю будівель (конструктивізму, характерного 30-40 рокам минулого століття), вже доволі мало збереглося в Україні, й цим Чортків є унікальним», – розповів архітектор.

Висота будівлі торгово-розважального центру складатиме, приблизно, 13 метрів, виконана у монолітному бетонному каркасі. Перший поверх планують звести із металу і скла. Решту матеріалів – на етапі погодження. Також будівля матиме власний пасаж, що на думку забудовників, доволі прикрасить місто, дозволяючи функціонально використовувати площу торгового центру.

Чортківський міський голова Володимир Шматько в ході засідання ради наголосив, що контролюватиме виконання інвестиційних умов та бажає пересвідчитися у тому, де автомобілі доставки будуть здійснювати розвантаження товарів для торгового центру.

«Я вважаю, що ми також маємо максимально зберегти історичний вигляд центральної частини нашого міста. Звісно, нові будівлі мають зростати, але вони мають бути вкраплені в історичну канву Чорткова, якому через два роки вже виповниться 500 років”, – переконаний Володимир Шматько.