Привид Вишнивецького замку

Подейкують, що у Вишневецькому замку є свій привид – Білий Лицар. Час від часу, вночі, він на своєму коні тріумфально проїжджає стінами палацу. Чи не сам Ярема Вишневецький оглядає свої маєтки в такий спосіб? Відповісти на це запитання не судилось, мабуть, нікому. Адже на всіх портретах, на яких, начебто, був зображений Ярема, як з’ясувалося, обличчя зовсім іншої людини. І ще одну загадку залишила для сучасників ця постать. Після раптової смерті, яку списали на харчове отруєння, його поховали в абатстві Святого Хреста в у скляній труні. Та коли провели дослідження останків, стало зрозумілим, що вони не мають жодного відношення до князя. На тілі у скляній труні слідів розтину не виявилося, на зріст небіжчик був вищий за Вишневецького, за віком – значно старший. Дослідники передбачають, що тіло князя поховали не в усипальниці Олесницьких, а в головній усипальниці, і воно згоріло під час пожежі 1777 р., від якої загинув і сам костьол.

При підготовці матеріалів використані цитати з книги І. С. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький». «Гетьман Іван Виговський» (Історичні романи. – К.: Дніпро, 1991).

Також використані дані з праці Лазаревського А. «Лубенщина и князья Вишневецкие (1590-1648 г.г.)» ( К.: Типография Корчак-Новицкого, 1896).