Без смерті і чортиків: у Байківцях представили різдвяний вертеп по-новому

Різдво Христове 2021 року на парафії УГКЦ преподобної Параскеви с. Байківці (Тернопільський район) було прикрашене чудовим духовним проектом – різдвяною імпрезою за сценарієм настоятеля парафії о. Віталія Дзюби.

“Унікальність цієї різдвяної імпрези полягає, найперше, в тому, що це не класичний вертеп, але переспів різдвяного євангелія за участі виключно тих осіб, про яких свідчить Біблія щодо народження Господа Ісуса, де автор навмисно не використовував темні барви (смерть, чортики), адже весь світ зараз і так переживає нелегкі часи через коронавірус, але підкреслено місце української нації у Божому плані спасіння”, – розповідає о. Віталій.

Священник відзначає, що “унікальною нагодою стала спільна участь в імпрезі трьох поколінь парафіяльної молодіжної спільноти: випускники спільноти, наші браття-семінаристи Володимир Конотопський, Сергій Бербеничук, Володимир Пулька, Максим Касарда, теперішні активні учасники, а також найменші дітки із парафіяльної Марійської дружини”.

повідомив о. Віталій Дзюба