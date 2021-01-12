Михайло Головко: «Запровадження локдауну – абсурд. Немає показників, які б говорили про те, що Тернопільщину варто закрити на карантин»

Кількадесят підприємців вчора зібралися під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації, аби висловити своє обурення через запровадження так званого локдауну.

Громадські активісти та представники бізнесу провели біля адмінбудівлі акцію «Працюю». Із плакатами «Дайте жити і працювати», «Кафе безпечніші за маршрутки» люди захищали своє право на працю.

До протестувальників вийшов голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Він наголосив на тому, що повністю підтримує підприємців й вважає запровадження локдауну абсурдним рішенням з боку центральної влади.

– Ще з весни я оскаржую в суді постанови щодо карантинних обмежень. У серпні Конституційний суд України визнав Постанову КМУ № 211 від 11.03.2020 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» неконституційною, адже вона була ухвалена з суттєвими порушеннями. Ще дві справи за моїм позовом досі розглядаються у судах. Попри це, уряд продовжує продукувати заборони – то заганяють нас у «червоні зони», то вводять «карантин вихідного дня», то запроваджують так званий локдаун. Це рішення – абсурдне. Я повністю підтримую міського голову Сергія Надала, який також виступає за те, щоб дати можливість підприємцям працювати, – зазначив Михайло Головко.

Голова обласної ради також порадив підприємцям продовжувати відстоювати свої права.

– Те, що ви сьогодні тут зібралися, це правильно. Ви показали, що не погоджуєтеся з незаконними діями центральної влади. Ми бачимо країну подвійних стандартів. Одним – все, іншим – нічого. «Буковель» переповнений, але іншим підприємцям також потрібно годувати свої сім’ї. Тернопільська обласна рада вас підтримує, однак, на жаль, ми не можемо впливати на рішення уряду, а лише надавати рекомендації. Сьогодні ви маєте бути єдиними, аби спільно відстоювати своє право на працю й протистояти залякуванням з боку центральної влади, – резюмував Михайло Головко.