Благодійники відвідали Байковецьку громаду

Співпрацюють голландці із Тернопільською обласною організацією товариства Червоного Хреста України вже впродовж трьох років. Саме Червоний Хрест розподіляє іноземну допомогу між районами нашої області. Допомога призначена здебільшого для медичних установ, закладів освіти, сфери соціального захисту, а також для внутрішньо-переміщених осіб.

«Дуже легко нам в Нідерландах приносять допомогу, іноді так багато, що не встигаємо відправляти. Якщо раніше відправляли одну-дві вантажівки в рік, то цьогоріч відправили 13 вантажівок. Інколи маємо стільки речей, що доводиться відмовляти людям, говорячи, що не має змоги відправити та передати стільки речей. А взагалі всі речі відповідають нашим нормам», – ділиться секретар організації – Анн Зван.

Така допомога надійшла в Байковецьку об’єднану територіальну громаду, зокрема в Байковецьку та Лозівську школи. Надано парти школі та матраци для садочку.

Лозівській ЗОШ I – III ст. подарували славнозвісні саджанці голландських тюльпанів.

Волонтери побували там, аби подивитись куди надходить їхня гуманітарна допомога, як її використовують та де і кому така поміч ще потрібна. Нікого із дітей школи та садочку не залишили без уваги, своєї щирості, доброти та подарунків.

Також відвідали найбільш кризових осіб, багатодітну мати та людину із обмеженими фізичними можливостями, з обіцянкою допомогти і таким для сприяння покращення соціально-побутових умов проживання.

«Це не є адресна допомога, ми її роз приділяємо по всій області. Одна із машин попрямувала на Заліщики, Монастириська й на інші території Тернопільського району, ми практикуємо так, щоб усю машину на район», – розповідає Олександра Бригадир – голова Тернопільської обласної організації товариства Червоного Хреста.

Взагалі сама організація налічує 80 волонтерів, базується у голландському місті Аппендорф. Голландці стверджують, що на Тернопільщину надаватимуть допомогу й надалі усіма можливими зусиллями, доти, допоки ми цього потребуватимемо. Коли Україна стане більш розвиненою та їхньої допомоги уже не знадобиться, тоді спільно із нами постачатимуть іншим країнам.

Христина Капустинська

Фото Оксана Стареправо

Джерело: сайт Байковецької громади