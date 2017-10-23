У Тернополі депутат-священик бере участь у земельних аферах?

На засіданні земельної комісії Тернопільської міської ради був винесений проект рішення «Про зупинення проблемних забудов у місті Тернополі». На жаль, не вистачило голосів, щоб включити його в порядок денний комісії.

При загальній кількості членів комісії 8 осіб, для кворуму і прийняття результативного рішення потрібно 5 голосів. На комісії були присутні рівно 5 членів. Проголосували «за» лише 4 депутати.

– Дякую членам комісії Андрію Шкулі (голова земельної комісії – авт.), Тарасу Серетному, Роману Навроцькому, Любомиру Балуку. Не зрозумілих мені причин депутат Володимир Гринда (на фото, представник церкви – авт.)утримався при голосуванні за включення в порядок денний даного проекту. Можливо, не розібрався в його суті. Будемо пробувати включати в порядок денний комісії дане рішення на наступних засіданнях, – повідомив ініціатор проекту, депутат Іван Сороколіт.

А тим часом йшлося про припинення будівельних робіт та призупинення підготовчих робіт на територіях, де останнім часом виникали конфлікти між мешканцями та забудовниками – бульвар Петлюри, вулиця Симоненка, 1, ПК «Березіль» (поблизу багатоквартирних будинків на вул. Орлика, Драгоманова, Дружби).

Додамо, що Володимир Гринда входив до складу франкції «Батьківщина», яка дуже лояльно і навіть прихильно ставиться до міського голови Сергія Надала. Більше того, депутати всупереч вказівки партії проголосували за зміни до Генплану міста, за що були виключені з політичного об’єднання. Та сам Володимир Гринда партійного квитка не мав, тож конфлікт обійшов його стороною.