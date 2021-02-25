Близько 1500 кг вареників доставили священники з Тернопільщини в зону ОСС

З благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського УГКЦ Василія Семенюка впродовж двох тижнів лютого місяця отці-капелани перебували з духовною місією серед військовослужбовців в зоні ООС. Священники Тернопільсько-Зборівської митрополії отець Євген Зарудний, отець Юрій Ланик, спільно із отцем Юрієм Лесишиним, військовим капеланом 7-ї бригади тактичної авіації м. Староконстянтинів, відвідали різні місця дислокації військових, де надавали духовну та морально-психологічну підтримку.

Отці служили Святі Літургії, уділяли Святу Тайну Сповіді, благословляли Йорданською водою. Також передали близько 1500 кг вареників, різних смаколиків, консервації, які були зібрані у Козлівському деканаті за сприяння о.-декана Романа Гука, о. Богдана Зінченко, о. Остапа Луціва, о. Олега Довбенко, о. Романа Коцура, о. Андрія Первусяку, о. Олега Стельмаха та старанням вірних сіл Золота Слобода, Купчинці, Яструбово, Денисів, Городище, Слобідка, Плотича, Ішків та Росоховатець.

пресслужба архиєпархії