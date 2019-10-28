«Бюджет-2020 – є дефіцитним, прошу громаду області вносити свої пропозиції», – Віктор Овчарук

Верховна Рада України 18 жовтня ухвалила у першому читанні проєкт Державного бюджету України на 2020 рік.

Голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук зазначив, що порівняно із 2019 роком бюджет на 2020 є дефіцитним, тому громада не знає, як направлятиме кошти.

До проєкту бюджету ще вноситимуться правки, проте у ньому вже точно не враховуватиметься сплата акцизного податку до місцевих бюджетів. Це за словами очільника Тернопільщини, зменшує наповнення скарбниць.

– Те, що стосується бюджету, то у ньому не врахована сплата податку на акциз. Щодо галузей, то в частині обласного бюджету спостерігається скорочення видатків майже на 30 %, як лікар я розумію, чому є таке недофінансування. Це пов’язане із прийняттям реформи здоров’я відповідно до якої усі медичні заклади фінансуватимуться через НСЗУ, яка платитиме за медичну послугу і це правильно. По-іншому ми не зможемо змусити конкурувати та надавати якісні послуги. Враховуючи те, що від квітня ця система буде впроваджена, то є скорочення видатків. Проте існує небезпека – ми не маємо обрахованої медичної послуги, не можемо скласти сьогодні єдину медичну позицію, план бачення щодо отримання закладів охорони здоров’я. Передбачити чи вистачить нам цих коштів та як воно працюватиме поки ми не в змозі. Відтак, це є проблемою місцевого бюджету та громади. Також оплата за комунальні послуги у медзакладах здійснюватиметься із місцевої скарбниці. Це, для мене, є незрозумілим. Ми обраховуємо послугу, тому маємо зважати усі ці чинники, щоб залишити наповнення бюджету, яке на 95 % залежить від ПДФО, – пояснив Віктор Овчарук.

Голова облради просить громадян вносити свої пропозиції щодо передбачених змін, щоб у висновку не залишитися наодинці із проблемами.

– Пріоритетним залишається закриття питання оплати службам комунальних послуг. Через це можуть виникнути проблеми у співпраці із префектом. Адже невідомо, що буде із власністю громади району у цей перехідний період. Зокрема, із тими об’єктами і установами, які були на балансі органів місцевого самоврядування, кому вони перейдуть. Потрібне джерело фінансування. Якщо формувати перфекта у тих районах, то доцільно господарську частину залишити, щоб втримати цей період та не нанести удар на робочі місця. Адже ті об’єкти, які передаватимуть, доведеться скорочувати. Хочу попросити громаду області активно включитися у процес обговорення реформи, внесення змін у Конституції, щоб їх не прийняли без нашої участі, – наголосив Віктор Овчарук.

Так, очільник області доручив головам рад проінформувати мешканців на сесії та до кінця тижня представити результати їхніх висловлювань.

– Я двічі збирав голів районних рад щодо цього питання і запропонував ґрунтовно та всебічно розмовляти із громадянами для того, аби вони висловлювали свої пропозиції під час сесій. Результати повинні бути в кінці тижня і ми зможемо висунути їх на обговорення вже сесії обласної ради, – додав Віктор Овчарук.