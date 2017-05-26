Частина бульвару Петлюри незабаром зникне з Генерального плану Тернополя?

Тернопільський ДемАльянс вже неодноразово наводив численні докази того, що чиновники міської ради через обман громади міста, в порушення усіх законів України, намагаються незаконно забудувати бульвар С. Петлюри та прибудинкову територію по вул. 15Квітня 2.

Із висновку управління архітектури Тернопільської міської ради мешканці здивовано дізнались, що згідно з планом зонування території м. Тернополя, ділянка (на бульварі С. Петлюри) яка пропонується для надання під торгово-побутові приміщення ТОВ «Руна-Інкам», це теж зона змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови. Так само як і під готельним комплексом (зауважте розміщена впритул до прибудинкової території), а де ж бульвар нанесений у цьому ж плані зонування?

Чиновники також вказують, що ділянка розміщена за межами червоних ліній, але чому маса магістральних мереж, саме для яких і визначають червоні лінії, проходить саме по цій ділянці, хтось спеціально змінив червоні лінії чи мережі прокладали з порушенням? Тож навіщо хочуть обманути працівники управління архітектури депутатів та громаду, погоджуючи у висновку проект землеустрою? Для чого чи за що «пропихають» чергове не законне рішення? Чи не цю схему обману мав на увазі головний «архітектор» Тернополя Бесага В.Й. заявляючи, що у необхідності змін генплану винні депутати, але факти свідчать саме про його вину через такі висновки.



Виявляється, що не по всіх ділянках які нанесені у змінах до генплану були прийняті остаточні рішення, як про це нас переконує інститут «Діпромісто», виправдовуючи виконані власні порушення норм містобудування та законів України. Невже у наступних змінах генплану бульвар уже зникне у матеріалах «Діпромісто» з аналогічним поясненням, виконуючи переконливу суму бажань когось із підприємливих людей?