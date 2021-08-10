10:12 | 10.08.2021
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На Тернопільщині чоловік помер від алкогольного отруєння

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Трагедія сталась в 7 серпня в м. Бережани. Близько 06.00 годин на території власного помешкання було виявлено тіло 37-річного чоловіка.

Попередньою причиною смерті вважають алкогольне отруєння.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили два підпільних цехи, у яких виготовляли фальсифікат. Організатори продавали алкогольні напої через мережу Інтернет і надсилали замовникам за допомогою кур’єрів.

Працівники СБУ вилучили близько 2800 літрів горілки й коньяку, 180 літрів спирту, смакові добавки для коньячних та горілчаних виробів.

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