На Тернопільщині “Приватбанк” вимагав у чоловіка майже 100 тисяч гривень за 203 грн. боргу

Станом на 01.01.2021 року в судах України на розгляді знаходилося більше 68 тис. позовів банків про стягнення заборгованості. Більшість з них подав банк «Приват Банк», а відповідачами виступали фізичні особи, у яких заборгованість виникла згідно кредитних карток. Часто заборгованість за тілом кредиту мізерна в порівнянні з пенею та штрафами нарахованими на нього.

У непросту ситуацію з стягненням заборгованості на користь банку потрапив і Іван. В травні 2014 року він звернувся в банк щоб оформити картку для отримання соціальних виплат. Проте, в банку наполягли на оформленні платіжної картки – Кредитка «Універсальна», проте кредитного договору з банком чоловік не укладав. Скориставшись декілька раз кредитним лімітом, вважаючи що все погасив, у нього все ж виникла заборгованість за тілом кредиту в сумі 209,75 коп.

Через погіршення стану здоров’я, будучи інвалідом ІІ групи, питання взаємовідносин з банком відійшло на другий план. Але лише до листопада 2020 року, коли банк подав позов про стягнення з клієнта місцевого центру суму в розмірі 96 тис. грн. У березні 2021 року банк зменшив свої вимоги до 5,6 тис. грн. Однак, нарахування заборгованості і в цьому розмірі не відповідало нормам законодавства.

Представляти інтереси клієнта доручили адвокату Ірині Сідоровій. Після узгодження правової позиції по справі, в суді адвокат довела неправомірність нарахування банком процентів та штрафів. Як наслідок, рішенням Кременецького районного суду Тернопільської області від 13.05.2021 року № 601/2336/20 з чоловіка стягнули лише тіло кредиту в сумі 209,75 грн.

Коментує адвокат Ірина Сідорова: Умови договорів, які укладаються з банком, обовязково мають бути чіткі та зрозумілі їх клієнтам. Банк зобов’язаний ознайомити споживачів банківських послуг з умовами укладених угод, а в судовому засіданні довести, що на момент укладення договору діяли саме ті умови, на які він посилається.

Витяг з Умов та Правил надання банківських послуг, які містилися в матеріалах даної справи були без підпису відповідача, тому їх не можна вважати як частину кредитного договору, укладеного у травні 2014 року шляхом підписання заяви-анкети. Отже, були відсутні підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів та за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення термінів виконання договірних зобовязань.