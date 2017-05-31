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У Смиківцях збудують храм на честь блаженного Миколая Чарнецького

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У неділю, 28 травня, відбулося освячення хреста та наріжного каменя під будівництво нового храму на честь блаженного Миколая Чарнецького у с. Смиківці (Тернопільський район). Чин освячення здійснив Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк).

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У зверненні до вірних Архиєрей зазначив, що храм буде місцем, де кожен зможе знайти духовний захист і спокій в бурхливий час сьогодення.

Місце під новий храм смиківчани з новобудов досить довго очікували, але завдяки старанню о. Євгена Флисти і молитві парафіян, землю громада отримала. На сьогодні київське архітектурне бюро «Ательєр» розробляє концепцію нового храму.

До святкування освячення долучилися парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці, які процесійно прийшли, щоби своєю участю у молитві підтримати благословенну місію – будівництво храму. До слова, у с. Смиківці мешкає чоловік (Євген Дуфанець), якого хрестив Миколай Чарнецький. Його звати Євген Дуфанець.

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повідомив о. Євген Флиста

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