Чому Тернопіль не хоче купувати газ за ціною 7,42 грн. за кубометр

Постачальники в Одесі та Тернополі не купують газ для населення у НАК “Нафтогаз України” за ціною 7,42 грн за кубометр. Про це голова правління НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко сказав під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас є два регіони, де ми пропонуємо постачальникам газ для населення по 7,42 грн (за кубометр – ред.), але у нас не купують, а купують, наприклад, по 8,2 грн. Різниця в тому, що по 7,42 не можна перепродавати комерційним споживачам, а по 8,2 можна”, – зауважив очільник НАК.

На уточнююче запитання Вітренко відповів, що це стосується компанії “Одесагаз” та підприємства у Тернополі.

Як повідомлялося, Нафтогаз зафіксував ціну газу на опалювальний сезон для населення (7,96 грн за кубометр без транспортування) та бюджетних організацій (13,7 грн за кубометр без ПДВ та транспортування).

Для ТКЕ компанія пропонує трирічний контракт із ціною газу на перший рік 7,42 грн за один кубометр (із 1 червня 2021 року по 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи).