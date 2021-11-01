У Тернополі майже 100 школярів інфікувалися COVID-19 за десять днів

80 школярів інфікувалися коронавірусом за десять днів у Тернополі, – повідомив епідеміолог Ігор Мамчур. Також більше півсотні хворих виявили серед освітян.

За словами лікарів, у школах громади від початку навчального року простежується високий рівень захворюваності. Епідеміологи пояснюють це поширенням штаму Дельта, який частіше вражає дітей і молодих соціально активних людей.

«Вражає те, що кількість інфікованих дітей швидкими темпами збільшується. За 10 днів захворіло 79 діток. Викликає тривогу захворюваність серед освітян. У цей період у нас захворіло 55 освітян. Також виявлено 25 хворих серед медиків. Ця статистика вражаюча. Тенденції простежуються негативні. Прогнози на листопад лишаються невтішні», – каже Ігор Мамчур.

Додамо, у Тернопільській міській дитячій лікарні нині перебуває 36 хворих з підтвердженим COVID-19. Серед них – 22 дітей.

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