Чи не вперше ці діти з Тернопільщини сіли за сімейний стіл

10 дітей з інтернатних закладів Тернопільщини побували в гостьових сім’ях на період Новорічно-Різдвяних свят та канікул.

Стало це можливим завдяки акції “Запроси дитину на свята у родину”, яку благодійний фонд “Майбутнє сиріт” організував для вихованців інтернатних закладів.

Кожна дитина мала змогу відчути сімейний затишок, увагу, турботу і познайомитись з традиціями Новорічно-різдвяних свят в сім’ї. Чи не вперше діти сиділи за сімейним столом, щоб зустріти Новий Рік, а окремі з них – вчилися наряджати Новорічну ялинку.

Найбільше враження на дітей справили Святвечір і Різдво Христове, де діти могли долучатись до приготування страв та знайомитись ближе з традиціями Різдва, колядувати та проводити час в родині. Окремі діти вивчили колядки, колядували, віншували на Різдво і вперше отимали винагороди та гроші за українські колядки.

Кожна сім’я створила чудові умови для дітей і стала за такий короткий час для дитини – другом та підтримкою. Приємно бачити усміхнені обличчя дітей, чиї канікули пройшли у сімейному колі.

Команда фонду дякує небайдужим сім’ям, які запросили до себе в гості вихованця з інтернату і подарували їм прекрасні миті новорічно-різдвяних свят, а це: Кицкай Ірина та Віталій (Теребовлянський р-н); Пелих Андрій та Олександра (м.Тернопіль); Кривохатько Надія та Володимир (м.Тернопіль); Бадлюк Анна та Володимир (м.Чортків); Самота Оксана та Григорій (Зборівський р-н); Рожицька Світлана та Андрій (Підволочиський р-н); Шевчук Юлія та Арсен (смт В. Березовиця); Сидор Людмила та (Збаразький р-н). Пам’ятаймо, що тільки разом можемо більше.