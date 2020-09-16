На что обратить внимание при выборе мужской куртки на осень?

С приходом осени наступают первые холода и самое время позаботиться о пополнении своего гардероба теплыми вещами. В холодную погоду вам никак не обойтись без куртки, которая согреет в осенние дни.

Современные производители предлагают очень большой ассортимент мужских курток и казалось бы, выбрать подходящий вариант совсем не сложно. Но не всегда можно подобрать хорошую вещь, которая будет одновременно соответствовать показателям качества и практичности. Если ищете модель премиального качества по доступной цене, то вам сюда https://sunshouse.com.ua/catalog-modeley/muzhskie-kurtki/. Компания SunsHouse предлагает большой выбор мужских курток высокого качества по доступным ценам. На сайте sunshouse.com.ua можно найти куртки на любой вкус на все случаи жизни.

Ни для кого не секрет, что многие мужчины выбирают одежду руководствуясь чисто ее внешним видом. Но такой подход является ошибочным. Особенно когда речь идет о куртке.

Выбирая осеннюю куртку нужно обратить внимание на размер. Размер должен соответствовать вашим параметрам, но не забывайте что куртка на холодное время года должна быть слегка свободной. Она не должна сковывать движений. Следует предусмотреть то, что под куртку в случае необходимости нужно будет одеть теплую кофту.

Качество пошива

При выборе обязательно учтите то как сшита куртка. Швы на куртке должны быть ровными и качественными, из них не должны торчать нитки. Обязательно проверьте фурнитуру и замок. Бегунок на молнии должен ходить легко.

Внимательно осмотрите подкладку. Лучше выбирать изделие с подкладкой из натуральной ткани. Желательно чтобы осенняя куртка была с капюшоном. Он обеспечит вам дополнительную защиту во время дождя.

Материал имеет важное значение

Отдавайте предпочтение модели из материала который не промокает. Он должен быть теплым и одновременно легким. Хорошим вариантом для осени станет куртка из нейлона или полиэстера. Такая ткань хорошо подойдет для дождливой погоды, ведь она очень быстро сохнет и одновременно не пропускает влагу внутрь.

Учтите дизайн и цвет куртки. Он должен гармонично сочетаться с другими вещами в вашем гардеробе. Как вариан на каждый день можно выбрать ветровку или парку. Для создания делового образа хорошо подойдет кожаная куртка.