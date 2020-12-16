COVID-19 на Тернопільщині 16 грудня: 207 нових випадків, одужали – 373 особи
❗️2️⃣0️⃣7️⃣нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 грудня 2020 року.
Також за останню добу
🔺летальних випадків – 0
🔺одужало – 373 особи
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1211
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 31581 особи;
🔺одужало – 26716 осіб;
🔺летальних випадків – 427 (1 випадок житель сусідньої області);
✅Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8482 (6847 одужало, 99 летальних, 1536 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1649 (1381 одужало, 17 летальних, 251 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1478 (1311 одужало, 24 летальних, 143 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1172 (1070 одужало, 18 летальних, 84 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1600 (1354 одужало, 25 летальних, 221 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1378 (1214 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 135 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1463 (1201 одужало, 20 летальних, 242 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 706 (657 одужало, 10 летальних, 39 продовжують хворіти);
– Козівський район – 935 (763 одужало, 6 летальних, 166 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1778 (1558 одужало, 28 летальних, 192 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 848 (708 одужало, 2 летальних, 138 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1131 (1040 одужало, 22 летальних, 69 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1285 (1015 одужало, 13 летальних, 257 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 434 (396 одужало, 3 летальних, 35 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1314 (1130 одужало, 26 летальних, 158 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2676 (2143 одужало, 32 летальних, 501 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2257 (1977 одужало, 32 летальних, 248 продовжують хворіти);
– Шумський район – 995 (951 одужало, 20 летальних, 24 продовжують хворіти).
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (53 особи)
⭕️Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Нараїв – 1
• с. Жовнівка – 2
• с. Посухів – 1
⭕️Борщівський район (16 осіб):
• с. Бабинці – 1
• с. Іванків – 1
• с. Гуштин – 1
• с. Лосяч – 6
• с. Слобідка-Мушкатівська – 1
• с. Іване-Пусте – 2
• с. Стрілківці – 1
• с. Бурдяківці – 2
• с. Мушкатівка – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• м. Бучач – 1
⭕️Гусятинський район (10 осіб):
• смт Гусятин – 1
• м. Хоростків – 2
• м. Копичинці – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Саджівка – 1
• с. Оленівка – 1
• с. Крогулець – 1
• с. Мала Лука – 1
⭕️Заліщицький район (13 осіб):
• м. Заліщики – 12
• с. Печорна – 1
⭕️Збаразький район (7 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Старий Збараж – 2
• с. Мала Березовиця – 1
⭕️Зборівський район (2 особи):
• с. Озерна – 2
⭕️Козівський район (9 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Потік – 1
• с. Таурів – 4
• с. Покропивна – 2
⭕️Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Старий Тараж – 1
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Іква – 1
• с. Підлісці – 1
• с. Старий Почаїв – 1
⭕️Лановецький район (7 осіб):
• м. Ланівці – 3
• с. Краснолука – 2
• с. Білозірка – 2
⭕️Монастириський район (1 особа):
• м. Монастириська – 1
⭕️Підволочиський район (18 осіб):
• смт Підволочиськ – 6
• м. Скалат – 2
• с. Староміщина – 2
• с. Богданівка – 2
• с. Дорофіївка – 3
• с. Полупанівка – 1
• с. Остап’є – 1
• с. Іванівка – 1
⭕️Підгаєцький район (1 особа):
• с. Голгоча – 1
⭕️Теребовлянський район (4 особи):
• смт Микулинці – 3
• с. Долина – 1
⭕️Тернопільський район (24 особи):
• смт Велика Березовиця – 5
• с. Великі Гаї – 2
• с. Мишковичі – 3
• с. Йосипівка – 2
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• с. Байківці – 2
• с. Біла – 3
• с. Буцнів – 2
• с. Настасів – 1
• с. Велика Лука – 2
• с. Петриків – 1
⭕️Чортківський район (10 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Пастуше – 1
• с. Біла – 1
• с. Пробіжна – 1
• с. Звиняч – 1
• с. Сосулівка – 1
⭕️Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 3
• с. Биківці – 2
• с. Соснівка – 1
• с. Садки – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Малі Дедеркали – 1