COVID-19 на Тернопільщині 16 грудня: 207 нових випадків, одужали – 373 особи

❗️2️⃣0️⃣7️⃣нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 16 грудня 2020 року.

Також за останню добу

🔺летальних випадків – 0

🔺одужало – 373 особи

🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1211

❗️За весь час пандемії в Тернопільській області

🔺захворіло – 31581 особи;

🔺одужало – 26716 осіб;

🔺летальних випадків – 427 (1 випадок житель сусідньої області);

✅Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8482 (6847 одужало, 99 летальних, 1536 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1649 (1381 одужало, 17 летальних, 251 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1478 (1311 одужало, 24 летальних, 143 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1172 (1070 одужало, 18 летальних, 84 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1600 (1354 одужало, 25 летальних, 221 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1378 (1214 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 135 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1463 (1201 одужало, 20 летальних, 242 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 706 (657 одужало, 10 летальних, 39 продовжують хворіти);

– Козівський район – 935 (763 одужало, 6 летальних, 166 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1778 (1558 одужало, 28 летальних, 192 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 848 (708 одужало, 2 летальних, 138 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1131 (1040 одужало, 22 летальних, 69 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1285 (1015 одужало, 13 летальних, 257 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 434 (396 одужало, 3 летальних, 35 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1314 (1130 одужало, 26 летальних, 158 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2676 (2143 одужало, 32 летальних, 501 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2257 (1977 одужало, 32 летальних, 248 продовжують хворіти);

– Шумський район – 995 (951 одужало, 20 летальних, 24 продовжують хворіти).

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (53 особи)

⭕️Бережанський район (12 осіб):

• м. Бережани – 8

• с. Нараїв – 1

• с. Жовнівка – 2

• с. Посухів – 1

⭕️Борщівський район (16 осіб):

• с. Бабинці – 1

• с. Іванків – 1

• с. Гуштин – 1

• с. Лосяч – 6

• с. Слобідка-Мушкатівська – 1

• с. Іване-Пусте – 2

• с. Стрілківці – 1

• с. Бурдяківці – 2

• с. Мушкатівка – 1

⭕️Бучацький район (1 особа):

• м. Бучач – 1

⭕️Гусятинський район (10 осіб):

• смт Гусятин – 1

• м. Хоростків – 2

• м. Копичинці – 2

• смт Гримайлів – 1

• с. Саджівка – 1

• с. Оленівка – 1

• с. Крогулець – 1

• с. Мала Лука – 1

⭕️Заліщицький район (13 осіб):

• м. Заліщики – 12

• с. Печорна – 1

⭕️Збаразький район (7 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Старий Збараж – 2

• с. Мала Березовиця – 1

⭕️Зборівський район (2 особи):

• с. Озерна – 2

⭕️Козівський район (9 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Потік – 1

• с. Таурів – 4

• с. Покропивна – 2

⭕️Кременецький район (10 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Старий Тараж – 1

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Іква – 1

• с. Підлісці – 1

• с. Старий Почаїв – 1

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 3

• с. Краснолука – 2

• с. Білозірка – 2

⭕️Монастириський район (1 особа):

• м. Монастириська – 1

⭕️Підволочиський район (18 осіб):

• смт Підволочиськ – 6

• м. Скалат – 2

• с. Староміщина – 2

• с. Богданівка – 2

• с. Дорофіївка – 3

• с. Полупанівка – 1

• с. Остап’є – 1

• с. Іванівка – 1

⭕️Підгаєцький район (1 особа):

• с. Голгоча – 1

⭕️Теребовлянський район (4 особи):

• смт Микулинці – 3

• с. Долина – 1

⭕️Тернопільський район (24 особи):

• смт Велика Березовиця – 5

• с. Великі Гаї – 2

• с. Мишковичі – 3

• с. Йосипівка – 2

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• с. Байківці – 2

• с. Біла – 3

• с. Буцнів – 2

• с. Настасів – 1

• с. Велика Лука – 2

• с. Петриків – 1

⭕️Чортківський район (10 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Пастуше – 1

• с. Біла – 1

• с. Пробіжна – 1

• с. Звиняч – 1

• с. Сосулівка – 1

⭕️Шумський район (9 осіб):

• м. Шумськ – 3

• с. Биківці – 2

• с. Соснівка – 1

• с. Садки – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Малі Дедеркали – 1