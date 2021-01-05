COVID-19: на Тернопільщині за добу підтверджено 52 нові випадки

52 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 05 січня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 4 (жінка 68 р. м. Тернопіль, жінка 61 р. м. Тернопіль, жінка 69 р. Кременецький район м. Почаїв, жінка 58 р. Кременецький район с. Горинка)
одужало – 275 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 725
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 34457 осіб;
одужало – 30830 осіб;
летальних випадків – 475 (3 випадки жителі інших областей);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 9478 (7933 одужало, 111 летальних);
– Бережанський район – 1800 (1618 одужало, 19 летальних);
– Борщівський район – 1598 (1466 одужало, 29 летальних);
– Бучацький район – 1248 (1168 одужало, 18 летальних);
– Гусятинський район – 1682 (1575 одужало, 27 летальних);
– Заліщицький район – 1492 (1361 одужало, 30 летальних);
– Збаразький район – 1688 (1448 одужало, 23 летальних);
– Зборівський район – 756 (730 одужало, 11 летальних);
– Козівський район – 1023 (903 одужало, 7 летальних);
– Кременецький район – 1984 (1785 одужало, 32 летальних);
– Лановецький район – 900 (858 одужало, 2 летальних);
– Монастириський район – 1164 (1105 одужало, 23 летальних);
– Підволочиський район – 1400 (1256 одужало, 17 летальних);
– Підгаєцький район – 475 (449 одужало, 3 летальних);
– Теребовлянський район – 1396 (1306 одужало, 29 летальних);
– Тернопільський район – 2923 (2553 одужало, 37 летальних);
– Чортківський район – 2361 (2277 одужало, 33 летальних);
– Шумський район – 1089 (1039 одужало, 21 летальних).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (14 осіб)
Бережанський район (1 особа):
• м. Бережани – 1
Борщівський район (3 особи):
• м. Борщів – 1
• с. Латківці – 1
• с. Пищатинці – 1
Бучацький район (0 осіб)
Гусятинський район (7 осіб):
• м. Копичинці – 3
• с. Коцюбинці – 1
• с. Оришківці – 1
• с. Гадинківці – 2
Заліщицький район (0 осіб)
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Залужжя – 1
Зборівський район (0 осіб)
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 1
• с. Городище – 1
• с. Кальне – 1
Кременецький район (3 особи):
• м. Почаїв – 3
Лановецький район (4 особи):
• м. Ланівці – 4
Монастириський район (2 особи):
• м. Монастириська – 1
• с. Савелівка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• с. Остап’є – 1
Підгаєцький район (3 особи):
• м. Підгайці – 2
• с. Старе Місто – 1
Теребовлянський район (5 осіб):
• смт Дружба – 3
• с. Бурканів – 1
• с. Золотники – 1
Тернопільський район (1 особа):
• смт Велика Березовиця – 1
Чортківський район (2 особи):
• с. Шульганівка – 2
Шумський район (1 особа):
• с. Сураж – 1