Де в Тернополі продають алкоголь у заборонений час

Чотири факти реалізації алкогольних напоїв у заборонений час зафіксували інспектори муніципальної інспекції в ніч з 15 на 16 січня під час проведення спільного рейду з працівниками Тернопільського відділу поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області у торговельних закладах Тернополя.

Правопорушення зафіксовано в об’єктах торгівлі, що знаходяться за адресами: вул. Кн. Острозького, вул. Б.Хмельницького, вул. Лесі Українки та просп. Степана Бандери.

За всіма фактами оформлено адміністративні протоколи за ч. 2 ст.156 КУпАП та передано їх на розгляд до уповноважених органів з метою накладення адміністративного стягнення у виді штрафу.

Робота з виявлення порушників продовжується.