Тернополянка Ольга Лацік вперше прикрасила ялинку власною колекцією ангелів

На Новий рік і Різдво працівниця Тернопільського драмтеатру Ольга Лацік уперше «причепурила» ялинку фігурками ангелів. Подумала, що вже три роки збирає колекцію, має 36 ангеликів, а ялинку прибирала якимись кульками. Й от вирішила прикрасити її своїми улюбленцями.

Найбільше самій господині подобається фарфоровий із крилами зі справжнього пір’я. Він стилізований під настільну лампу й саме ця деталь нагадала мені цікаву історію про одну відому актрису, яка колекціонує фарфорових ангелів. Перший з’явився в неї не випадково. Просто маленький син боявся спати в темноті. Коли принесла додому ангела, що світиться, то дитина отримала душевний спокій, перестала боятися й перебувала наче справді під чиєюсь опікою.

В Ольги Лацік ситуація схожа. Свого улюбленого ангела вона завжди тримає на тумбочці біля ліжка. У ньому вирізані зірочки і світло б’є через ті отвори урізнобіч. Жінка переважно вмикає лампу на свята, чи коли сумно. І тоді настрій стає святковішим, а душа заспокоюється.

Саме цей ангел і з’явився в колекції найпершим і, зрештою, єдиним подарованим. Уже й не пригадує, з якої нагоди сусідка принесла цю красу. А він виявився щасливим на руку. Відтоді, куди б не поїхала – у гості, на екскурсію чи відпочинок – тільки-но побачить симпатичного ангелика, відразу купує. Зізнається: якщо сподобався, то ціна значення не має. Останнього разу це було в Славську в Карпатах. Звідти привезла дерев’яних ангеликів, бо цікаво, аби в колекції були різнопланові експонати, з різних матеріалів. Нині має дерев’яних, в’язаних із ниток, з мішковини, фарфорових, скляних…

– А чи є в колекції ангели, зроблені вашими руками?

– Ще немає, але задум є. Кілька років тому мені вдавалися іграшки з паперу. Я навіть дарувала їх друзям. Тому думаю, що коли в мене з’явиться трохи вільного часу, зроблю паперових ангелів.

А тепер із вільним часом сутужно. То одна робота, то інша. То до батька в село Чернилівка, що на Підволочищині, треба поїхати, бо йому 91 рік, залишився сам, а до жодного з чотирьох дітей переїжджати не хоче. Завжди каже: «Поки можу ходити, то буду вдома. А далі – побачимо»…

Ольга Лацік зізнається, що після того, як не стало мами, саме батька вважає своїм ангелом у житті. Він ніколи не думає про себе, постійно молиться за дітей, а коли зателефонуєш йому, то розмову завжди закінчує словами: «Хай тебе Бог охороняє»…

Пані Оля боїться виглядати наївною, але в ангелів насправді вірить. Бо в житті в неї траплялися різні складні випадки. Коли придбала квартиру в Тернополі й там ще не було майже нічого, одного разу хтось вибив двері, заліз у помешкання. Відтоді немає дня, аби жінка, виходячи з дому, не промовила молитву до ангелів:

«Ангеле-хоронителю мій,

завжди біля мене стій.

Зранку, вдень і вночі

будь мені до помочі».

Відколи почала промовляти цю молитву, ніхто навіть не намагався проникнути у квартиру. Мало того, коли ще їздила на роботу до Москви, часто чула розповіді, що когось пограбували на вокзалі, у когось відібрали гроші в поїзді, з кимось не розрахувалися роботодавці. А пані Олю охороняють ангели. І вже інколи доходило до конфліктних ситуацій, та потім усе само собою вирішувалося й найгірше обходило боком.

Коли я запропонував Ользі Лацік побажати щось читачам «Сільського господаря» у новому році, вона пригадала «теплу» історію. Донечка її племінника Євгена Лаціка захотіла мати свою кімнату. Пані Оля допомогла зробити ремонт так, як хотіла дитина. І коли все було завершено, запропонувала: «Ходи, Ніколь, подивимося твою кімнату». Дівчинка зайшла, глянула й захоплено вигукнула: «Мрії збуваються»!

– То нехай у кожної людини збуваються мрії… – підсумувала Ольга Лацік.

– Але ж хтось їх має здійснювати?

– Для того й існують ангели…

Василь ТОМИН

ЩО ВАРТО ЗНАТИ ПРО ФІГУРКИ АНГЕЛІВ: * якщо ви поставите в будинку ангела, який грає на якомусь музичному інструменті, то стосунки між домочадцями будуть чистими, без образ і заздрості; * сплячий ангел привнесе в обстановку розслабленість і безтурботність; * ангел із широко розправленими крилами стане оберегом від усього поганого, що може проникнути у вашу оселю і сім’ю ззовні; * ангел, що просто сидить, передає домашнім терпіння й мудрість; * парочка ангелів, або Амур зі стрілами – символи кохання; * вважається, що ангелів-хранителів найкраще ставити в північно-західній частині кімнати. Але якщо ви хочете, щоб ангели оберігали саме дітей, то ставте зображення і фігурки в західній. Газета “Сільський господар плюс”