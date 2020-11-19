Таких повноважень, як Тернопільський мер, не має прем’єр-міністр, ні голова Верховної Ради, ні президент, – новообрані депутати прийняли рішення, яке суперечить закону

Вчора, 18 листопада новообрані депутати міської ради прийняли рішення, яке суперечить закону. Про це повідомляє експертка Коаліції ГО «Тернопільський центр реформ» Катерина Кондратюк. Також новий регламент ще й суперечить правам і повноваженням депутата місцевої ради, передбачених ст. ст. 19-21 ЗУ “Про статус депутатів місцевих рад”. Таким чином депутати міської ради обмежили свої ж повноваження. Що наголосували депутати у ПОЛОЖЕННІ ПРО ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ:

У постійної комісії міської ради з питань бюджету та фінансів «ЗНИКЛИ» наступні повноваження:

• Розглядає експертні оцінки при приватизації земельних ділянок і об’єктів комунальної власності.

• Попередньо розглядає і дає свої висновки щодо кандидатур для обрання, затвердження, призначення, звільнення або погодження міською радою, виконавчим комітетом або міським головою на посади (начальники управлінь, відділів, департаментів та ін., а також директорів комунальних підприємств та установ), котрі пов’язані з профілем діяльності комісії.

У постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму «ЗНИКЛИ» наступні повноваження:

• Попередньо розглядає питання про передачу в оренду цілісних майнових комплексів і нежитлових приміщень.

• Розглядає експертні оцінки при приватизації об’єктів комунальної власності.

У постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності «ЗНИКЛИ» наступні повноваження:

• Аналізує стан квартирного обліку, вносить пропозиції щодо забезпечення житлом громадян різних категорій обліку;

У постійної комісії міської ради з гуманітарних питань «ЗНИКЛИ» наступні

• Розглядає питання щодо виділення бюджетних коштів, їх розподіл та здійснює контроль за їх використання.

• Заслуховує звіти відповідного заступника міського голови, начальників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів міської ради в межах своїх повноважень, про їх роботу, виконання рішень ради, а також про здійснення ними делегованих повноважень.

• Бере участь у розгляді звернень та пропозицій щодо безоплатного користування приміщень закладів освіти, культури, спорту і медицини

У постійної комісії міської ради з питань містобудування «ЗНИКЛИ» наступні повноваження:

• Бере участь в роботі містобудівної ради.

• Бере участь в організації і проведенні у встановленому порядку конкурсах по забудові міста Тернополя.

• Здійснює контроль за проведенням будівництва за рахунок бюджетних коштів.

• Заслуховує звіт заступника міського голови з питань містобудування по результатах проробленої роботи, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради.

У постійної комісії міської ради

з питань регулювання земельних відносин та екології «ЗНИКЛИ» наступні повноваження:

• Розглядає і надає висновки щодо приватизації земельних ділянок.

• Попередньо розглядає і дає свої рекомендації щодо кандидатур для обрання, затвердження, призначення, звільнення або погодження міською радою, виконавчим комітетом або міським головою на посади (начальники управлінь, відділів, департаментів та ін)., а також директорів комунальних підприємств та установ), котрі пов’язані з профілем діяльності комісії.

• Попередньо розглядає і дає свої рекомендації щодо визначення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів, перед оголошенням конкурсу з пошуків інвестора. До таких ділянок належать ділянки, не надані в користування чи надані в користування або оренду комунальним установам та підприємствам, а також ті ділянки, які забудовані комунальними об’єктами.

З’явився дивний пункт, згідно якого депутати перетворюють себе з представника громади на найманого працівника міського голови:

п. 18. Депутат зобов’язаний поінформувати голову постійної комісії та організаційний відділ ради управління організаційно-виконавчої роботи про неможливість бути присутнім на засіданні комісії та вказати відповідні причини, а також, не пізніше трьох робочих днів, надати до організаційного відділу ради управління організаційно-виконавчої роботи пояснювальну записку про відсутність із додаванням відповідних документів, що обґрунтовують поважність відсутності.

Що наголосували депутати у новому РЕГЛАМЕНТІ міської ради:

Стаття 8 пункт 2.

Депутатська фракція у Тернопільській міській раді складається не менш як із п’яти депутатів.

Стаття 24 пункт 8.

У випадку, якщо депутат міської ради є автором проекту рішення він повинен:

3)після надання висновків управління правового забезпечення та профільних виконавчих органів міської ради щодо відповідності даного проекту рішення вимогам чинного законодавства та ВІДСУТНОСТІ ЗАУВАЖЕНЬ, проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Тернопільської міської ради та вноситься на розгляд профільної постійної комісії міської ради.

Стаття 31 пункт 6.

На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу міського голови.

Стаття 46 пункт 16.

У зв’язку із запровадженими протиепідемічними заходами на території Тернопільської міської територіальної громади, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, пленарні засідання міської ради проводяться ЗА ВІДСУТНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ…

З регламенту ЗНИК цілий розділ ПРАВ ДЕПУТАТА, в якому раніше зазначалось:

6.5. Депутат Тернопільської міської ради має право:

6.5.4. пропонувати питання до розгляду міською радою та її органами;

6.5.5. вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Тернопільської міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх змісту;

6.5.6. вносити на розгляд Тернопільської міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;

6.5.7. вносити на розгляд Тернопільської міської ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

6.5.8. висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6.5.10. брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

6.5.11. вносити пропозиції щодо повторного голосування у випадках, визначених законодавством;

6.5.12. вносити пропозиції для голосування;

6.5.13. виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

6.5.17. порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань, що належать до компетенції Тернопільської міської ради,

6.5.19. вимагати усунення порушень законності і встановлення правопорядку.

За словами депутати від “Сили Людей” Івана Сороколіта , тепер міський голова одноосібно може визначати місце проведення засідання сесій. Таких одноосібних повноважень не має ні голова обласної ради, ні прем’єр-міністр, ні голова Верховної Ради, ні президент, – каже він.