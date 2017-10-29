Держава програла суд проти головного лікаря Тернопільського центру «Мати і дитина»

(Коротка інструкція для тих, хто хоче порушувати закон і залишатися невинним)

Півмісячна епопея з притягненням до адміністративної відповідальності головного лікаря Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і Дитина» Віктора Куценка за несвоєчасне подання ним декларації про минулорічні доходи завершилася на користь відповідача. У середу, 25 жовтня, суддя Тернопільського міськрайонного суду Василь Позняк іменем України виніс рішення, яким фактично узаконив тритижневе запізнення Віктора Куценка з поданням відомостей про свій фінансовий та майновий стан, бо, мовляв, у його діях (чи насправді – бездіяльності) не було корисливого умислу.

Старший за віком чоловік, який недосконало володіє комп’ютером (та й цього не вимагають його посадові обов’язки), нічого не збирався приховувати від громадськості… Саме це, при прийнятті рішення, стало для судді визначальним. І хоча представники держави – прокуратура та антикорупційні органи – стверджували, що, по-перше, в силу своїх посадових обов’язків головний лікар мусив пройти відповідний інструктаж сам та ще й організувати навчання своїх підлеглих, а, по-друге, технічна неграмотність не звільняє його від відповідальності за порушення законодавства, суддя пристав на бік захисту.

Чомусь не насторожив представника Феміди і той факт, що відповідач не з’являвся у приміщення суду (12, 19, 20 жовтня – був відсутній без поважних причин, а 23 жовтня для його доправлення у залу засідання довелося задіяти поліцію), всіляко намагаючись «перестрибнути» через 15-денний термін, відведений для судового розгляду справи. Натомість, суддя досить легко повірив, що Віктор Куценко щиро хотів подати декларацію: навіть завчасно ще у березні зареєструвався у системі, 13 квітня вніс останні дані та натиснув «подати», але після цього аж до завершення терміну – 1 травня, так і спромігся перевірити, чи з’явився документ у базі Національного агентства з питань запобігання корупції. Вимкнув комп’ютер аж до 23 травня і лише після нагадування правоохоронних органів увімкнув його і цього разу йому вдалося зробити все належне.

Як результат, проаналізувавши зібрані під час розгляду справи докази суд (а конкретніше – суддя Василь Позняк) постановив: закрити дане провадження через відсутність у діях Віктора Куценка складу адміністративного правопорушення.

Дуже невдячна справа – коментувати будь яке рішення суду. Українська Феміда, може й сліпа, але завжди добре бачить, коли хтось сторонній шукає вихід з її лабіринтів. Проте, так чи інакше, а рішення Тернопільського міськрайонного суду щодо головного лікаря Тернопільського перинатального центру «Мати і дитина» створило небезпечний прецедент на користь інших чиновників високих рангів – порушників антикорупційного законодавства. Адже після 25 жовтня будь-хто з високопосадовців, назвавшись технічно неграмотним «чайником», чи вигадавши будь-які інші, прийнятні для суду причини, може зволікати з поданням декларацій, порушувати встановлені інструкції, іншими словами – водити державу за ніс. І не суттєво, чи буде у них корисливий умисел, чи превалюватиме проста безвідповідальність. Важливо інше: чому, незважаючи на синхронні потуги всіх гілок влади організувати широкомасштабну боротьбу з корупцією, в Україні й досі не народився і не працює один Закон для всіх?

На фото: у руці Феміди, встановленої в Тернопільському міськрайонному суді, – зламаний меч. Напевно, тому вона така поблажлива до порушників Закону.