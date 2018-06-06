Діти відчувають – у Тернополі відзняли зворушливу соціальну рекламу (відео)

Соціальну рекламу, присвячену Українській хартії вільної людини, презентували у Тернополі. У головній ролі – відомий актор тернопільського драматичного театру Михайло Безпалько та учні Української гімназії ім. І. Франка. Основою ролика послугувала реальна історія.

Неподалік пам’ятника Соломії Крушельницькій, що у центрі міста, часто можна побачити дідуся, який пропонує перехожим виміряти вагу. Коштів за цю послугу не просить, однак кожен дає скільки вважає за потрібне. Ця зворушлива історія лягла у основу ролика про Українську хартію вільної людини. Зйомки провела команда ZINET | production studio. Прем’єру приурочили до 80-річчя головного героя.