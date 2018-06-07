Забудовувати парки ніхто не буде, – обіцяє тернопільська влада

Тернопіль є одним із найбільш екологічно чистим регіоном Україні. Кожного року відбуваються безліч заходів з метою озеленення міста. Так у рамках Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища відбулася екологічна година. Основна мета якої — привернути увагу до екологічних проблем міста.

«Завдяки сприянню територіальних громад та місцевого самоврядування, в рамках екологічної діяльності, проводяться багато заходів. Наприклад, вперше в Україні було створено концепцію озеленення міста. Минулого року, разом із київським інститутом, було розроблено схему комплексного озеленення міста, яка визначає місця висадки нових рослин, пропозиції щодо збереження природи», — розповідає зазначає під час заходу головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Світлана Молодецька.

Не оминули й проблему забудови місцевих парків. Усіх присутніх запевнили, що забудовувати парки ніхто не буде.

«Оскільки, на території парків є цілі галявини засохлих дерев, тому їх вирубують. Жителі переживають, що територія піде під будівництво, але запевняю вас, що цього не буде. Адже є офіційний документ, який затверджує межі парків. Відповідно ніяких дій з будівництвом, в затверджених межах парків, не буде. Насамперед ми проводимо озеленення цих територій. Наприклад, в парку Національного Відродження було висаджено 100 дерев катальп, що приурочено до дня пам’яті героїв небесної сотні. А в парку Топільче було висаджено найдовшу алею катальп в Україні. На жаль, багато саджанці люди ламають. Прикро, що не всі можуть оцінити дія спрямовані на озеленення міста», — розповідає Світлана Молодецька.

Анастасія Флейтута