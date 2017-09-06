До кінця року з’явиться справжній “е-квиток” — КП «Тернопільелектротранс» уже готовий до цього

До кінця року в Тернополі з’явиться справжній “е-квиток” і КП «Тернопільелектротранс» уже готовий до цього. Про це в соцмережах повідомив колишній речник комунального підприємства «Львівелектротранс» Антон Лягушкін.

“У кожному тролейбусі уже прокладено проводку і змонтовано кріплення валідаторів (у Львові, на жаль, над цим навіть не почали працювати)… А тернополянам залишилося просто змонтувати і підключити валідатори”, — написав на своїй сторінці в Фейсбуці Антон Лягушкін.

За словами пана Антона, Тернопіль уже значно випередив Львів в плані переходу до автоматизованої оплати проїзду. мовляв, кондуктори уже не продають друковані квитки. У кожного кондуктора є термінал, який друкує квитки. Таким чином немає махінацій ні серед кондукторів, ні серед пасажирів.