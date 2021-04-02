Мешканка Тернопільщини потрапила у ДТП на велосипеді в Італії

Жінка зі Збаража Марія Похудай потрапила в аварію в Італії.

71-річна пані Марія їхала в магазин за покупками на велосипеді, коли її збив автомобіль. Нещастя трапилося в місті Казаджове на півдні Італії.

Про інцидент у мережі Фейсбук повідомив місцевий священник Ігор Данильчук. У повідомленні йдеться, що наразі жінка перебуває у реанімації у дуже важкому стані. Всіх небайдужих просять помолитися за здоров’я пані Марії, пишуть Тернополяни.

«Зателефонував о. Ігор Стус – український священник з м. Помпеї, який опікується також українцями в м. Nocera Inferiore. Завдяки посередництву італійського капелана лікарні о. Ігор мав змогу бути біля ліжка хворої Марії. Він помолився над нею і просить нас усіх згадати у своїх молитвах Марію», – повідомив отець Ігор Данильчук.

У дописі також зазначається, що тест на алкоголь у водія, який збив жінку – негативний. Усі деталі ДТП є записані в протоколах.

«Телефонував онук потерпілої і виявили бажання приїхати в Італію. Всю цю справу я передав у руки Генерального консульства м. Неаполя, яке надало україномовного адвоката та усю необхідну підтримку для приїзду рідних», – додає священник.