Державний Гімн мовою жестів виконали тернопільські школярі



У День знань, 1 вересня, школярі Тернопільської спеціальної ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. Тернопільської обласної ради виконали Державний Гімн України мовою жестів.

Зворушливе відео в соцмережах розмістив гість заходу — знаний в Тернополі підприємець (власник ТВЦ “Атріум”), меценат, колекціонер старожитностей і авто Тарас Демкура. “Вже декілька рік поспіль ми опікуємося Тернопільською спеціальною загально-освітньою школою-інтернатом 1-3 ступенів Тернопільської обласної ради і завжди приїжджаємо на перший дзвінок і нас не перестають дивувати талановиті дітки ,а виконання гімну України нас вразило особливо!”, — підписав відео Тарас Демкура.

Ця школа в Тернополі діє з року Незалежності — 1991. Тут навчають дітей з вадами слуху, мови та затримкою психічного розвитку.

Сурдопедагоги школи розвивають в учнів здатність ефективно користуватися залишками слуху та слуховими апаратами, формують правильну вимову звуків, вчать дітей сприймати світ звуків та відчувати радість спілкування з чуючими людьми. Результативність загальноосвітніх уроків в значній мірі залежить від рівня розвитку мовлення дітей. На розвиток мови дітей в початковій школі відводиться 14 годин ( крім загальноосвітніх уроків) індивідуальних корекційних занять. Про це зазначено на офіційному сайті навчального закладу.