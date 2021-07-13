На Тернопільщині ліснику, який незаконно розтратив понад 720 тис. грн, повідомили про підозру

За розтрату понад 720 тисяч гривень підозрюють керівника одного з державних підприємств лісового господарства області.

Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, високопосадовцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, директор держпідприємства всупереч умовам біржових контрактів, які укладені між державним підприємством та комерційним лісопереробним підприємством, у період з 31.07.2019 по 04.01.2020 незаконно оплатив вартість послуг залізничних перевезень деревини від станції відправника до станції одержувача за рахунок коштів лісового господарства.

Згідно з контрактом, витрати на транспортування деревини повинен був нести покупець – комерційне лісопереробне підприємство.

Своїми діями лісник завдав збитків підприємству на понад 720 тис. грн.