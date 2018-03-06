До уваги тернополян. Інформація про зміну гідрологічної ситуації

Як повідомляє головний рятувальник Тернопільської області Віктор Маслей, внаслідок сніготанення та опадів 7 – 9 березня на лівих притоках Дністра очікується початок розвитку весняної повені з поступовим підйомом рівнів води на 0.1 – 0.6 м над рівнями 6 березня на 8 год. На річках відбуватиметься руйнування льодових явищ, льодохід, місцями можливе формування заторів льоду з різким коливанням рівнів води. 10 – 12 березня очікується активізація розвитку весняної повені, інтенсивність підйому рівнів води буде передбачатись штормовими попередженнями в короткостроковому порядку.

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