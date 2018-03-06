У жителя Харківщини, який прямував до Тернополя, вилучили револьвер

Тернопільським правоохоронцями у телефонному режимі повідомили, що між пасажирами потяга «Харків-Львів» трапився конфлікт. Додзвонювач повідомив, що у нього виникла словесна перепалка з невідомим чоловіком.

Правопорушники прямували до Тернополя. На станції їх вже очікували працівники поліції. У заявника виявили заборонений предмет – револьвер та 12 гільз до нього.

Підозрюваному уродженцю Харківської області загрожує кримінальне покарання. Слідчі дії тривають, повідомляють у головному управлінні нацполіції Тернопільської області.