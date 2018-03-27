Які нові авто купували у Тернополі в лютому

У лютому в Тернополі та області зареєстрували майже 80 нових автомобілів на суму 2 мільйони доларів, серед яких найпопулярнішими стали машини Volkswagen.

Загальна вартість куплених у регіоні авто у лютому перевищила 2 мільйони доларів, якщо не враховувати вартості додаткового обладнання. Майже 55% авто, які купували тернополяни, входять у ціновий діапазон 17-35 тисяч доларів США. Ще 19% машин – дорожчі 35 тисяч доларів. Середня вартість автомобіля у регіоні перевищила 30 тисяч доларів.

Загалом, у лютому українці купили майже 6 тисяч нових легковиків. Порівняно з лютим 2017 року, коли цей показник становив більше 4,5 тисяч машин, продажі виросли на 23%. Крім цього, виросла середня ціна автомобіля з 26 до 30 тисяч доларів США.