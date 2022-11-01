Топ 10 вакансій та зарплат на ринку праці Тернопільщини

На початок листопада 2022 року більшість вакансій, якими оперувала служба зайнятості Тернопільської області, були у переробній промисловості, освіті, торгівлі, охороні здоров’я, транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності. З них – 8,2% із заробітною платою вищою від середньої по області.

Так, зарплату у 20 тис. грн пропонують лікарям різних спеціалізацій, водіям тролейбуса та начальникам (завідувачам) підрозділів; 18 тис. грн – начальникам дільниці. По 15 тис. грн роботодавці готові платити керуючому відділенням банку, головному інженеру, медичному директору, лікарям-лаборантам; 13 тис. грн – завлабораторії; по 12,5 тис. грн – менеджерам з постачання, інженерам-конструкторам.

У десятку найбільше потрібних роботодавцям Тернопільщини працівників увійшли оператори котельні та машиністи (кочегари) котельної, слюсарі, водії, вчителі, кухарі, швачки, продавці, електромонтери, бухгалтери; постійно є робота для лікарів різних спеціалізацій та медсестер.