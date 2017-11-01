Нардеп Барна Олег побив земляка? Розпочато кримінальне провадження (фото)

Народний депутат України Олег Барна у неділю побив чортківського підприємця Ігоря Мізероту. Зробив це обранець на очах у сільських пастухів та рибалок. За медичною допомогою потерпілий звернувся у Чортківську районну комунальну лікарню. Після того, як медики зняли побої, пан Ігор написав заяву на кривдника в правоохоронні органи. Але чоловік боїться, що нардеп уникне законного покарання.

Причиною конфлікту, розповідає Ігор Мізерота, стала його господарська діяльність. У селі Слобідка Джуринська підприємець орендує місцевий став. Водоймою, скаржиться, зацікавився для власного використання нардеп. То ж коли пан Ігор понизив рівень води у ставі до нього приїхав Олег Барна і накинувся з кулаками. Підприємець запевняє – усі документи на оренду ставу у нього в нормі. Через засуху, каже, кілька років воду тут не спускав. А після осінніх дощів вирішив понизити рівень води.

З власних джерел нам стало відомо, за фактом побиття Ігоря Мізероти розпочато кримінальне провадження за статтею 125-ю Кримінального кодексу України. На разі триває слідство.

Нагадаємо, що народні депутати України до сьогодні користуються так-званою “недоторканістю”. Поки обранець володіє мандатом фактично він є звільненим від покарання за правопорушення і кримінальні злочини.

Овід