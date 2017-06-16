Екстремальний відпочинок у Єгипті. Поради для галичан та тернополян зокрема від Оксани Кузьменко

Єгипет – це не екзотична країна взагалі. Єгипет давно у всіх на слуху і їхати туди це вже не комільфо давно. Це ніби вдягнути шмотку із секонду і всім казати, що це з італійського бутіка. Але ж люди не дурні – ондечки зашморгані манжети, а на виточці просвічується манюсінька дирочка та й кольори вицвіли, наче квіти на гербарій. Єгипет – це не екзотична країна взагалі. Єгипет давно у всіх на слуху і їхати туди це вже не комільфо давно. Це ніби вдягнути шмотку із секонду і всім казати, що це з італійського бутіка. Але ж люди не дурні – ондечки зашморгані манжети, а на виточці просвічується манюсінька дирочка та й кольори вицвіли, наче квіти на гербарій.

Одним словом, почуєш «Єгипет», то відразу пряма асоціація роз’їдає мозок, як іржа кузов Запорожця: «300 баксів-жара-олінклюзів». Ну ще може зовсім трохи доплюсовуються «араби-корали-теракти». Послідовність можна міняти місцями.

І в такому глибоко передбачуваному відпочинку знайдеться місце хіба для прогнозовано дорогих екскурсій (та ще й в долярах) у якісь супер-пупер-попсові місця (типу, бухта Акул, гора Мойсея, Луксор (ну це якщо вже дуже по-бОгатому), Каїр і т.п. Також є шанс, що водій таксі, який працює при готелі, загітує (читай – загіпнотизує) тебе на поїздку в Старе місто або ще в якусь срань з ринком і його друзі-єгиптяни розкрутять твій гаманець на тонни бабла.

Гід в готелі зробить все, щоб залякати твою нестійку психіку вуличними грабіжниками, аферистами, пройдисвітами, шулєрами, бандитами, свідками єгови. А мета його велика і світла – розкрутити тебе на коштовну екскурсію (про що було написано вище).

Але повернімось до мук вибору. Галичанин, тєжко спрацьований на городі (осінь) або ж схарений на літо, яке так і не бариться повертатись зі своєї сезонної відпустки, часто думає про Затоку як про альтернативу. Але не поспішай так швидко любий друже, бо в Затоці тебе кинуть на ще більше бабло, ніж друзі-араби. А сервіс там відстій, ти і сам це добре знаєш.

Якщо пакуєш валізи для екстремальної мандрівки, то почни із завчасного планування.

Ось перелік лайфхаків, які допоможуть (маю на це надію):

1. В Дюті Фрі горілки та наїдки не коштують дешевше, ніж у Сільпо під твоєю хатою.

2. В Дюті Фрі духи не коштують 30 доларів як казала тобі мама (натякаючи на подарунок собі), а мінімум починаючи від 60.

3. В літаку не кормлять, а лише дають воду/каву/чай. Можеш просити все одразу в один стаканчик ( я так не робила, але ти можеш спробувати).

4. Стюардеси не повинні знати (це не входить в їхні обов’язки) столиці всіх країн світу, бо тобі це треба для кросворду чи ще якісь там бздури.

5. Навіть якщо ти першим припрешся на стійку реєстрації в аеропорту Єгипту і зробиш все дуже швидко, щоб бути чемпіоном – все одно тобі доведеться чекати останнього лузера, який загубив десь ручку для заповнення анкети. І поки він не зробить всіх необхідних бюрократичних процедур, ти так і сидітимеш собі в автобусі і чекатимеш трансферу до готелю.

6. Вай-фай майже у всіх готелях ловить лише в лоббі і біля стіни, що відгороджує більш дорогий готель.

7. Майже всі готелі бачили ремонт так само давно як і ти свою відпустку – 5-7 років тому назад.

8. Таксі біля готелів коштують 3-4 долари, а маршрутка на трасі 2 фунти (1 долар = 18 фунтів).

9. Гід безбожно бреше, не вірте гіду.

10. Русскіх в Єгипті вже немає 3 роки, єгиптяни шарять «дякую», «будь ласка», « бухати », «привіт».

11. Будь готовий боротися за обід зі зграєю горобців у ресторані готелю.

12. Волання на арабській з динаміків поблизу готелю – не терористична атака, це мулла закликає своїх вірних на молитву. Це так як ніби в неділю зранку ти просинаєшся від служби божої, яка лунає з динаміків ближньої церкви.

13. Приходь на сніданок/обід/вечерю вчасно, бо залишаться тобі лише об’їдки із панського столу. В Єгипті зараз криза і «все включено» перетворилося на «все-включено-але-немає-того-того-того-і-того». Не сумуй, макарони і томати там є. З голоду не вмреш.

14. Замов собі футболку з принтом «Привіт! Справи добре! Проблем немає!», бо всі працівники готелю будуть тебе кожного дня задовбувати питаннями, відповіді на які ти вже прочитав вище.

15. Якщо тобі кажуть не ходити по коралах, то це не тому що вони жадібні і як тільки ти обертаєшся єгиптяни танцюють на них босяка. Ні, це означає лише те, що ти можеш не лише зруйнувати тонку та крихку екосистему, а ще й пошкодити собі кінцівки.

16. Мажшся кремом від засмаги в три шари і не засмагай в обідню пору, бо будеш як той варений лобстер.

17. Сонце сідає о 18.00, а світати починає о 5.15.

18. Не намагайся навернути мусульманина у християнство.

19. Коли тобі намагатимуться напарити свого президента, щоб ти його забирав у свою країну, то бери сміливо. В них долар все-таки по 18 фунтів, а не по 26 гривень.

20. І наостанок, відпочивай в готелі і не ходи нікуди. Нашо тобі здався той екстрім у чужій країні?