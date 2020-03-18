“Епіцентр” у Тернополі таки працюватиме

Всупереч задекларованим урядом та місцевої владою карантинним заходам, окремі підприємства та структури ігнорують їх, чим зводять нанівець карантинні заходи. Так у Тернополі працює “Епіцентр”, ряд менших фірм та структур. Про це йдеться у групі Тернопільські новини №1.

Зокрема, у групу прийшов лист від тернополянки, яка хвилюється за свого чоловіка, який працює в “Епіцентрі”. За її словами, працівників просто заставляють виходити на роботу, без усілякого захисту, а там у день проходить велика кількість людей.

До прикладу, сьогодні було три жінки які повернулися з Італії і не одні, а зі своїми чоловіками-італійцями, ходять-кашляють, і просто закупляються різним товаром. Хочуть все перечекати і повернутися назад в Італію. Будь ласка, допоможіть вплинути на керівництво “Епіцентру” у Тернополі, люди, які там працюють повністю беззахисні, нам правда страшно, – йдеться у повідомленні.

Начальник Відділу зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації ТМР Мар’яна Зварич відреагувала на це повідомлення і повідомила, що питання з “Епіцентром” вирішується на рівні країни.

Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом повідомляє, що у торговельному центрі «Епіцентр» працює тільки один відділ, у якому продаються захисні маски, антисептики, побутові засоби дезінфекції, спиртовмісні засоби і базові продукти харчування.

Рішенням оперативного штабу на керівництво було покладено зобов’язання:

🔹забезпечити генеральне прибирання із застосуванням деззасобів всіх торгових та виробничих приміщень

🔹забезпечити наявність на входах та в холах дезінфектантів для рук

🔹провести ревізію вентиляційних систем та оцінити їх ефективність

🔹забезпечити швидкий розрахунок покупців, не допускаючи скупчення більше, ніж 5 осіб із дистанцією не ближче 1 м.

За дотриманням правил слідкуватиме муніципальна поліція спільно із дільничими інспекторами поліції та Держпродспоживслужбою.