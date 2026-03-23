Священника з Тернопільщини оштрафували на 170 тис. грн за порушення з гуманітаркою

Суд оштрафував священника з Тернопільщини за порушення при ввезенні гуманітарної допомоги

Ужгородський міськрайонний суд оштрафував греко-католицького священника Романа Дутчака на 170 тисяч гривень за порушення митних правил при ввезенні гуманітарної допомоги.

Як встановлено у суді, священник не задекларував 2226 упаковок дієтичних добавок італійського виробництва загальною вартістю близько 9,5 млн грн. Вантаж надійшов як гуманітарна допомога від релігійного товариства «Свята Софія» для українців у Римі.

Спочатку митники відмовили у ввезенні частини товару через порушення термінів придатності. Однак, за даними справи, згодом священник намагався повторно перевезти добавки, не вказавши їх у декларації та підтвердивши документ електронним підписом.

Порушення виявили 24 червня 2025 року на пункті пропуску «Тиса» на Закарпатті — фактичний вміст вантажу не відповідав задекларованому.

У суді Роман Дутчак визнав свою провину. Також він повідомив, що передав 100 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.

Суддя Тамаз Деметрадзе призначив штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений.

