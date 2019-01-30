Фестиваль “Файне місто” може стати кращим у Європі за версією EFFE.

EFFE Label – є знаком якості Європи для кращих мистецьких фестивалів, пов’язаних із залученням громадськості та міжнародною відкритістю.

“Ми раді повідомити Вам, також від імені Міжнародного Журі EFFE та Центрів EFFE, про те, що Ваш фестиваль отримує “EFFE Label 2019-2020”. Після перевірки Вашої заявки, Ваш фестиваль відповідає вимогам до Label EFFE. Ви тепер берете участь у конкурсі “EFFE Awards”». – йдеться у листі організаторам фестивалю від Генерального секретаря Європейської асоціації фестивалів (EFA) Катрін Девентер.

Відтепер музичний фестиваль “Файне місто” є номінантом на отримання нагороди “EFFE Awards”, яку журі присуджує кожні 2 роки. Міжнародне журі EFFE приймає рішення про нагороди EFFE до вересня 2019 року. Короткий список лауреатів буде опублікований у липні 2019 року.

“Приємно усвідомлювати, що всього за 6 років існування фестивалю Тернопільска область може пишатись туристичним продуктом європейського рівня” – коментують організатори.

EFFE є ініціативою Європейської асоціації фестивалів, що підтримується Європейською Комісією та Парламентом.

Детальніше про Фестиваль та відзнаку за посиланням – https://www.festivalfinder.eu/festivals/faine-misto-festival