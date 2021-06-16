Галина Безкоровайна-Хара про вплив сонця на шкіру та як захиститися від сонячних опіків

Поради від лікаря-дерматовенеролога Галини Безкоровайної – Хари

Літо у розпалі. На вулиці стає більш спекотно, сонце набирає сили, і люди все частіше перебувають на свіжому повітрі, отримуючи цей вітамін D. Часто ми не задумуємось над тим, яким шкідливим може бути сонце: саме сонячне випромінювання провокує рак шкіри. Поспілкувавшись із досвідченим лікарем-дерматовенерологом, кандидатом медичних наук, керівником «Центру здорової шкіри» Галиною Олександрівною Безкоровайною–Харою, ми дізналися досить цікаву інформацію про вплив сонця на зовнішній покрив тіла людини, побічні реакції після довготривалого перебування на вулиці, використання сонцезахисних кремів, чи варто зловживати соляріями. Пані Галина також дала декілька порад, що стосуються збереження краси нашої шкіри під час або після перебування на сонці. Вона – професіонал у своїй справі, уже 15 років працює у сфері дерматології. Для неї шкіра – не просто орган, це предмет захоплення.

«Будь-які незрозумілі шкірні реакції опісля перебування на сонці потребують консультації лікаря»

– Пані Галино, розкажіть, будь ласка, як сонце взагалі впливає на нашу шкіру? Які його позитивні та негативні властивості?

– Єдиною позитивною властивістю сонця є те, що в результаті потрапляння його променів на шкіру синтезується вітамін Д. Проте насправді негативних ефектів від сонця значно більше. Серед них: руйнування колагенових та еластинових волокон, і як наслідок – фотостаріння, вплив на генетичний апарат клітини (викликаючи мутації), високий ризик виникнення онкологічних захворювань шкіри, фоточутливість (алергія на сонце) тощо.

– Моя подруга неодноразово скаржиться на алергічні реакції після довготривалого перебування на сонці. Такі наслідки – це взагалі нормально?

– Звісно, такі наслідки перебування на сонці не є нормальними. Є декілька видів реакції шкіри на сонце – від кропив’янки чи поліморфного висипання, спричиненого світлом, і до фотоалергічних реакцій. Найперше, що варто порадити, повністю уникати сонячних променів.

– При яких побічних реакціях, пов’язаних із сонцем, потрібно терміново звертатися до лікаря-дерматолога?

– Будь-які незрозумілі шкірні реакції опісля перебування на сонці потребують консультації лікаря, а у разі виникнення кропив‘янки це варто зробити негайно.

– Як взагалі боротися з пігментацією? Що Ви порадите?

– Пігментоутворення може бути наслідком не лише надмірного перебування на сонці, а й маркером деяких захворювань внутрішніх органів. Тому варто проконсультуватися з лікарем, визначити причину пігментації, відповідно застосовувати засоби, що впливатимуть на процес утворення пігменту, та обов‘язково користуватися сонцезахисними кремами з високим рівнем захисту від ультрафіолетових променів.

«Сонце викликає так зване фотостаріння»

– Більшість моїх знайомих перед виходом на сонце використовують сонцезахисні креми, проте інколи вони не допомагають. Можливо, є інші засоби захисту від сонячних променів?

– Найнадійніший метод захисту – це перебування в тіні чи носіння одягу, що закриває якомога більше шкіри. Чому не допомагають засоби? На жаль, часто люди наносять їх не в достатній кількості або використовують дешеві засоби, які насправді не мають заявленої ефективності.

– А на Вашу думку, який сонцезахисний засіб найкраще захищає шкіру від можливих опіків?

– З високим рівнем SPF (50+), який має у складі фільтри UVA та UVB (вони у свою чергу теж мають входити в перелік безпечних для використання), підібраний за типом вашої шкіри, нанесений у достатній кількості. Не забуваймо про поновлення сонцезахисту.

– Деякі люди з проблемною шкірою, особливо схильною до акне, розповідають, що стан їхньої шкіри покращується, коли вони проводять небагато часу під сонцем. Це дійсно так?

– Сонце підсушує шкіру, тому пацієнтам з акне, на перший погляд, улітку стає трішки краще. Проте організм не надуриш, і він починає змушувати працювати сальні залози ще сильніше, і в результаті ми матимемо ще гіршу картину, що була до, оскільки до звичних висипань згодом додасться ще порушення шкірного бар‘єру, сухість, порушення мікробіому шкіри, і окрім лікування акне, доведеться попотіти над відновленням нормальної структури епідермісу.

– А взагалі скільки часу можна перебувати на сонці?

– Ніскільки. Слідкуйте за рівнем УФ індексу (його можна знайти в програмі погоди на смартфоні) та дотримуйтесь рекомендацій щодо сонцезахисту.

– Подруга моєї мами – любителька активного відпочинку на сонці: тричі на рік літає в Туреччину, Єгипет, Болгарію. Проте останній рік скаржиться на погіршення стану своєї шкіри – вона ніби старіє. Це може бути спричинено надмірною кількістю потрапляння ультрафіолетових променів?

– Так, звісно, сонце викликає так зване фотостаріння. До того ж пам‘ятаймо, що промені UVA проникають навіть крізь вікно. Тому якщо ваше робоче місце десь біля віконця, можна отримати негативну дозу, достатню для запуску процесу передчасного старіння шкіри.

«Чим довше і частіше Ви відвідуєте солярій, тим більшим стає ризик розвитку раку»

– А про солярії що Ви можете розповісти? Я просто дуже люблю там відпочивати, але інколи мені здається, що це вже занадто. Який вплив соляріїв на шкіру і чи варто ними зловживати?

– Солярії – це, однозначно, шкода та небезпека. Адже там якраз найшкідливіші UVA-промені. Тому моє однозначне – «ні», «ні» і ще раз «ні». Не лише не зловживати, а й не відвідувати. У низці країн вони заборонені взагалі.

– Як Ви вважаєте: що потрібно робити, аби зберегти красу своєї шкіри під час чи після перебування на сонці?

– Захищати шкіру та обов‘язково застосовувати заспокоюючі та зволожуючі засоби після перебування на сонечку.

Діана Теребей



