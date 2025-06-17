На Тернопільщині зафіксували перший у 2025 році випадок правця — хвороба загрожує життю дитини

У Тернопільській області зафіксували перший у 2025 році випадок правця — гострої інфекційної хвороби, що вражає нервову систему, викликає мимовільні скорочення м’язів та порушення дихання. Захворювання виникло у 9-річної дитини зі Шумської територіальної громади.

Як повідомляють медики, дитина отримала незначну колоту травму в квітні, але через порушення профілактичних щеплень своєчасна вакцинація не була проведена. За два тижні після травми у дитини почалися симптоми хвороби, і її госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом генералізована форма правця — найважча форма захворювання, яка може призвести до летального результату.

Правець найчастіше виникає через ушкодження шкіри або слизових оболонок під час сільськогосподарських робіт, через укуси тварин чи забруднені рани. В організмі спори бактерії створюють закриту рану, що сприяє розвитку хвороби. Вкрай важливо звернутися до лікаря при перших ознаках інфекції.

Єдиним надійним способом захисту від правця є вакцинація. Минулого року на Тернопільщині було зареєстровано два випадки захворювання у дорослих, які також не мали відповідних профілактичних щеплень. Вакцинація за національним календарем щеплень рекомендована для дітей у 6 та 18 місяців, а також у 6 і 16 років, дорослим — кожні 10 років.

Лікування правця можливе лише в умовах стаціонару, адже лікувати його вдома категорично заборонено, наголошують медики.

За останні два роки всі пацієнти з Тернопільщини, у яких діагностували правець, вижили. Однак перенесена хвороба не формує постійного імунітету, тому вакцинація є особливо важливою.

За інф. Телекомпанія TV-4