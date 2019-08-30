Галина Тиха з Тернополя: «Ніколи не уявляла, ким працюватиму»

«Уважність, чіткість і відповідальність – ті риси, без яких просто не можна працювати лаборанткою», – переконана Галина Тиха. П’ять років вона працює в університетській лікарні. Свою роботу старається виконувати сумлінно, бо ж знає, наскільки вона є важливою в лікуванні пацієнта.

– Як обрали професію?

– Випадково. Хоча і кажуть, що випадковостей не буває. Коли закінчувала школу, в нас на Підгаєччині відкрили медичний коледж. На сімейній раді вирішили, що вчитимуся там. Професія медсестри – шляхетна та завжди в пошані, та ще й навчальний заклад недалеко від дому. Так і розпочався мій шлях до медицини. Завдяки сестрі я стала лаборанткою, саме вона мене захопила цією галуззю медицини.

– Розкажіть про особливості роботи лаборанта-бактеріолога.

– Помилок вона не пробачає. Адже їх ціна надто висока, бо за неправильним результатом йде встановлення неправильного діагнозу, призначення лікування, яке може бути неефективним або навіть погіршити стан пацієнта. Робота лаборанта не для людей, які неуважні, хаотичні. Повинна бути систематичність у тому, що ти робиш, і вміння не відступати від правил.

– За що любите свою працю?

– За те, що допомагаю лікарям визначити причину захворювання. А ще за свій колектив, він у мене найкращий. У своєму професійному становленні багато завдячую лаборантці Оксані Богданівні Коцюбі, лікаркам Наталі Іванівні Красій та Катерині Семенівні Срозі.

– Чи маєте якесь захоплення?

– Останнім часом захопилася вивченням засад здорового харчування, які сповільнюють процеси старіння. Чим старшими стаємо, тим гірше засвоюються білки й тим складніше організму їх синтезувати. Білки (протеїни) необхідні для побудови всіх тканин нашого тіла, утворення ферментів, гормонів, гемоглобіну, клітин крові, імунних клітин, росту та розмноження. Для того, щоб організм працював без «збоїв», слід звернути увагу на якісний склад білків їжі – надавати перевагу рибі, птиці, молочним продуктам та яйцям (і не варто боятися холестерину у жовтках, його «нейтралізує» лецитин, природній емульгатор робить оболонки клітин міцними і невразливими до негативних впливів). А от червоного м’яса, багатого на залізо, має бути менше: залізо і в організмі «ржавіє», прискорюючи процеси старіння (вживати червоне м’ясо потрібно не частіше 1-2 разів на тиждень).

– Зараз дуже популярні дієти, які допомагають позбутися зайвої ваги. Цікавилися ними?

– Щоб схуднути, слід просто відмовитися від усього солодкого. Дехто без нього не уявляє життя та тренує неабияку силу волі. Але один з головних секретів у тому, які продукти та в який час дня споживати.

Якщо дуже коротко, то:

На сніданок – каші (будь-які) та багато овочів. За дві-три години після сніданку – фрукти й ягоди. На обід можна їсти багато. М’ясо, риба, супи, салати, чорний шоколад, навіть пломбір. Приблизно о 16-17.00 – перекус (горіхи, йогурт без цукру). На вечерю – овочі (капуста, брокколі, цвітна капуста, огірки, оливки, авокадо, помідори, кабачок, перець, зелень, салати) й білок (риба, морепродукти, яйце).

Є дуже цікава книга «Їси. Пий. Худни» Н. Самойленко. Ось кілька цікавих фактів з цього видання:

– М’ясо можна лише на обід.

– М’ясо не можна поєднувати з кашами.

– Фрукти та ягоди – лише в першій половині дня. Таке заспокійливе «з’їм перед сном лише яблучко й бананчик» – це, друзі, вуглеводи перед сном. Все одно побачите їх потім у вигляді додаткових кілограмів.

– Увечері не можна їсти деякі з овочів. Наприклад, буряк, морква, гарбуз – це все глюкоза, яка потім теж перетворюється на жир в нашому організмі.

– Зараз сезон відпусток, чи встигли відпочити?

– Встигла побувати в Карпатах. Гори мене ваблять ще з дитинства. Там особлива енергетика, допомагає забути про щоденні клопоти й просто насолодитися відпочинком. Побувала в Буковелі та Яремчі. В нашому туристичному маршруті найбільше сподобалися водоспади, особливо Гук, він велетенських розмірів.

Мар’яна СУСІДКО, газета “Медична академія”