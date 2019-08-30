У Тернополі погода встановила історичний рекорд

Як повідомили «Погляду» в обласному центрі з гідрометеорології 27 серпня на Тернопільщині спостерігалася суха спекотна погода з максимальними температурами повітря вдень 30 – 31о тепла. В м. Тернополі був перекритий історичний максимум температури повітря на цю добу і становив 29,9о тепла. В ніч з 27 на 28 серпня, мінімальна температура повітря була 11 – 16о тепла, а за Кременецьким кряжем 18 – 20о тепла. Середньодобова температура повітря 27 серпня по області становила 22 – 25о тепла.

На найближчу добу прогноз погоди наступний:

малохмарно, без опадів;

вітер південно-східний, 3 – 8 м/с;

температура повітря вдень 27 – 32º тепла.