Розірвані бюлетені, перерви у процедурі голосування, недопуск спостерігача на ДВК: день голосування на Тернопільщині

Близько 45% виборців Тернопільщини взяли участь у голосуванні 25 жовтня. Спостерігачі ОПОРИ фіксували процедурні порушення, спроби видачі бюлетенів без паспорта, недопуск спостерігача на засідання ДВК, публічне знищення бюлетеня. ДВК села Онишківці отримала бюлетені з номером іншої дільниці, через це двічі призупиняла процедуру голосування. Про це повідомили представники Громадянської мережі ОПОРА на пресконференції 26 жовтня.

Координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області Ольга Галушка повідомила, що за інформацією, яку спостерігачі ОПОРИ отримали від районних виборчих комісій, а також за даними, які оприлюднила Центральна виборча комісія, явка виборців у Тернопільській області є найвищою в Україні та становить майже 44,7%.

Процедурні порушення

П’ять виборчих дільниць області відкрилися з незначним запізненням, три в Тернополі та дві в Гусятинському районі. За інформацією від спостерігачки ОПОРИ виборча дільниця, що знаходиться на вулиці Чернівецька, о 8 годині ще проводила ранкове засідання. Відбувалася процедура підписання контрольних талонів та опускання їх у виборчі скриньки.

У селі Підгайчики члени комісії, які організовували голосування виборців за місцем перебування, повернулися на дільницю за 20 хвилин до закриття. Члени комісії таку затримку пояснили тим, що для організації голосування кожного виборця витрачали близько півгодини.

Організація дня голосування в умовах пандемії

За інформацією від спостерігачів ОПОРИ, члени дільничних виборчих комісій під час організації процедури були одягнені в захисні маски або щитки та рукавички. У приміщеннях для голосування була розмітка, щоб забезпечити дистанцію між виборцями. Таким чином протягом дня голосування ОПОРА спостерігала черги біля виборчих дільниць.

Поза тим були повідомлення від спостерігачів ОПОРИ про відсутність термометра на дільниці, а також про те, що наявні прилади некоректно відображали температурний показник. На низці виборчих дільниць не було обладнаних окремих кабінок для голосування, призначених для осіб із симптоми захворювань.

Порушення у день голосування

Були зафіксовані два випадки видачі бюлетенів без пред’явлення виборцем паспорта. Після зауважень спостерігачів ОПОРИ на цих виборчих дільницях такі порушення не повторювалися.

На виборчій дільниці у селі Онишківці, де перебував спостерігач ОПОРИ, комісія отримала бюлетені для голосування за кандидатів у депутати до Шумської міської ради та за кандидатів на посаду міського голови із надрукованим номером виборчої дільниці села Залізці. Таким чином двічі за день на дільниці було призупинено процедуру голосування, щоб вирішити це питання.

У результаті було прийняте рішення погасити бюлетені з помилковим номером дільниці і виборцям видавати лише два бюлетені з виборів до Тернопільської обласної та Кременецької районної рад.

Через це на дільниці виникла конфліктна ситуація. Один із виборців, який прийшов голосувати на дільницю і отримав лише два бюлетені, обурився. Він вказав, що прийшов на місцеві вибори громади, але не отримав очікуваних бюлетенів. Спочатку цей чоловік хотів покинути приміщення для голосування разом з отриманими бюлетенями. Спостерігач ОПОРИ зробив зауваження щодо цього і працівник поліції не дозволив виборцю покинути дільницю. Після цього виборець публічно порвав бюлетені.

Громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА у Тернопільській області Ольга Мазаєва розповіла, що спостерігачами ОПОРИ не було зафіксовано критичних порушень. Також вона додала, що у день голосування отримала повідомлення від різних суб’єктів виборчого процесу про недопуск спостерігачів на засідання ДВК.

Поза тим спостерігача ОПОРИ не допустили на підсумкове засідання дільничної виборчої комісії у місті Чорткові. Представник ОПОРИ викликав поліцію, а також написав скаргу до Чортківської міської територіальної виборчої комісії щодо неправомірних дій членів ДВК.

Ольга Мазаєва уточнила, що перешкоджання діяльності офіційного спостерігача при виконанні ним своїх повноважень чи здійсненні своїх прав тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб – від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 3400 до 5100 гривень (стаття 212-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

ТВК задовольнила скаргу і прийняла постанову, в якій зобов’язала ДВК допустити спостерігача на засідання. Спостерігач ОПОРИ повернувся на ДВК, але його знову не впустили. Спостерігач вдруге викликав поліцію та вдруге написав скаргу до Чортківської міської ТВК, з проханням скласти протокол за статтею 212-18 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У цій статті вказано, що невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму, прийнятого в межах їх повноважень, – тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Спостерігач ОПОРИ, перебуваючи на Кременецькій міській ТВК, зафіксував, що члени ДВК повертаючись на дільницю для складання протоколу про підрахунок голосів з позначкою «Уточнений», забирали із собою виборчі бюлетені та інші виборчі документи. Спостерігач ОПОРИ склав відповідний акт про порушення.

У частині 7 статті 254 Виборчого кодексу України вказано, що у разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, ТВК своїм рішенням може зобов’язати ДВК виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою «Уточнений». Протягом часу розгляду цього питання дільничною виборчою комісією подані до територіальної виборчої комісії примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчі бюлетені та інші виборчі документи зберігаються в територіальній виборчій комісії.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області