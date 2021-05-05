Головному рятувальнику Тернопільщини Віктору Маслею історичний артефакт

5 травня до Головного Управління ДСНС України у Тернопільській області із цікавим та несподіваним сюрпризом завітали представники Державної казначейської служби на чолі із начальником обласного Головного управління Петром Гринишиним.

Вони вручили начальнику обласного ГУ ДСНС, Віктору Маслею історичний артефакт – відреставровану табличку, яку під час реконструкції будівлі виявили у Тернополі, на бульварі Т.Шевченка, 3 . Такою таблицею позначалися будівлі застраховані від пожежі страховою установою – Заклад взаємних забезпечень – «Powszechny zaklad ubezpieczen wzajemnych” PZUW. Установа була створена на теренах західно-українських земель у 1921 році, та займалася страхуванням майна і пропагандою вогнетривкого будівництва. На такі цілі установою видавалися кредити.

В 1930 році у Тернополі на вул. Міцкевича (нині бульвар Шевченка,3) вперше збудували будівлю із застосуванням технології монолітного будівництва, в якій і розмістилася страхова установа. Зараз в цьому будинку здійснює діяльність Головне управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області.

Цю таблицю, буде розміщено у пожежно-технічному музеї, який створюється та функціонуватиме у Тернополі на вул.Л.Українки,6